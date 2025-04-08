Центр по обучению программистов в ФСБ. Фото: Медуза

Немецкий телеканал ZDF провел собственное расследование и обнаружил подозрительную активность российских пользователей в интернете накануне нападения с ножом в городе Мангейм. Согласно запросам из РФ пользователи якобы заранее знали, что произойдет теракт.

Репортаж о расследовании содержится на официальном сайте ZDF.

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Согласно расследованию канала, эксперт по цифровой криминалистике Стивен Брошарт зафиксировал повышенный интерес к информации о "террористическом нападении в Германии" и "нападении на Михаэля Штюрценбергера", который критиковал ислам, с территории России за несколько дней до трагедии.

Брошарт считает, что такая активность может свидетельствовать о предварительной осведомленности о преступлении. Кроме того, накануне преступления россияне также искали вебкамеры на рыночной площади Мангейма - месте преступления, чтобы иметь живое изображение, "которое также было очень, очень заметно", добавляет интернет-профайлер.

Член комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Ноц подчеркнул, что эти данные требуют тщательного анализа и не являются прямым доказательством российского следа в теракте.

Ранее стало известно, что немецкое правительство планирует пересмотреть социальную поддержку граждан Украины. В стране хотят усилить ответственность получателей выплат и эффективнее распределять бюджетные средства.

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