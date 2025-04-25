Пакистан открыл огонь на линии разграничения с Индией

Сотрудники службы безопасности Индии. Фото: PTI

Между Индией и Пакистаном усилилось напряжение на фоне стрельбы в Пахалгаме в спорном регионе Кашмир. Пакистан открыл огонь по местам вдоль линии разграничения.

Об этом пишет News18.

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Конфликт между Индией и Пакистаном

Источники в оборонном ведомстве Пакистана сообщили, что страна открыла огонь по нескольким местам вдоль линии разграничения. Также речь шла о нарушении режима прекращения огня в секторе Навгам в районе Хандвара в округе Купвара. В то же время в результате инцидента обошлось без пострадавших.

"Были случаи обстрела из стрелкового оружия в некоторых местах на линии контроля, инициированные Пакистаном", — говорится в сообщении.

На днях Индия понизила уровень дипломатических отношений с Пакистаном, сократив сотрудников посольств, а также объявила о закрытии единственного сухопутного пограничного перехода между странами. Кроме того, страна приостановила действие соглашения о поставках воды из реки Инд.

Ранее Пакистан предупреждал, что любая попытка остановить поставки воды будет расцениваться как "акт войны".

Кроме того, Индия аннулировала визы пакистанцев, выданные через систему освобождения от виз Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества. А правительство Пакистана в ответ приостановило действие виз для граждан Индии, за исключением сикхских паломников, объявило индийских военных советников персонами нон грата и приказало им покинуть страну.

Воздушное пространство Пакистана было закрыто для всех авиалиний из Индии и была остановлена вся торговля, в том числе транзит товаров.

Известно, что в районе Бандипора в Джамму и Кашмире также произошло столкновение между террористами и силами безопасности.

Конфликт между странами произошел из-за убийства по меньшей мере 20 туристов в популярном горном регионе Пахалгами, ответственность за которое взяла на себя боевая группировка "Кашмирское сопротивление".

Ранее индийские СМИ писали, что нападение на туристов в Пахалгами совершили двое-трое боевиков на бездорожье.

Кроме того, в начале марта боевики в Пакистане взяли в заложники сотни людей.