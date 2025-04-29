Вторжение Индии в Пакистан неизбежно — что говорит министр обороны

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф. Фото: REUTERS/Waseem Khan

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что военное вторжение Индии в его страну неизбежно. В то же время он не стал вдаваться в детали относительно причин, по которым считал нападение неизбежным.

Об этом сообщает Reuters.

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Мухаммад Асиф заявил, что напряженность между двумя ядерными державами растет и вторжение Индии в Пакистан "просто неизбежно".

"Мы усилили наши силы, потому что это уже стало неизбежным. В такой ситуации нужно принимать стратегические решения, и эти решения уже приняты", — сказал министр.

По его словам, пакистанские военные уведомили правительство о возможности нападения со стороны Индии. В то же время он не вдавался в подробности о причинах, почему считает вторжение неизбежным.

Асиф подчеркнул, что Пакистан будет применять свой ядерный арсенал только тогда, когда "будет прямая угроза существованию". Отмечается, что страна находится в состоянии повышенной готовности и перебрасывает боевые подразделения к границе с Индией.

В агентстве отметили, что напряжение между двумя странами началось после теракта в спорном регионе Кашмир, где боевики расстреляли туристов. Тогда правительство Индии публично обвинило Пакистан в поддержке этих боевиков.

Что происходит между Индией и Пакистаном

Напомним, 23 апреля в Индии боевики расстреляли туристов в Кашмире. Там погибло по меньшей мере 26 человек. По данным СМИ, это одно из самых кровавых нападений за последние годы.

На фоне этого инцидента Пакистан открыл огонь вдоль линии разграничения с Индией. В результате этого пострадавших не было.