Вторжение Индии в Пакистан неизбежно — что говорит министр обороны

Вторжение Индии неизбежно — заявление министра обороны Пакистана
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что военное вторжение Индии в его страну неизбежно. В то же время он не стал вдаваться в детали относительно причин, по которым считал нападение неизбежным.
Об этом сообщает Reuters.
Вторжение Пакистана в Индию
Мухаммад Асиф заявил, что напряженность между двумя ядерными державами растет и вторжение Индии в Пакистан "просто неизбежно".
"Мы усилили наши силы, потому что это уже стало неизбежным. В такой ситуации нужно принимать стратегические решения, и эти решения уже приняты", — сказал министр.
По его словам, пакистанские военные уведомили правительство о возможности нападения со стороны Индии. В то же время он не вдавался в подробности о причинах, почему считает вторжение неизбежным.
Асиф подчеркнул, что Пакистан будет применять свой ядерный арсенал только тогда, когда "будет прямая угроза существованию". Отмечается, что страна находится в состоянии повышенной готовности и перебрасывает боевые подразделения к границе с Индией.
В агентстве отметили, что напряжение между двумя странами началось после теракта в спорном регионе Кашмир, где боевики расстреляли туристов. Тогда правительство Индии публично обвинило Пакистан в поддержке этих боевиков.
Что происходит между Индией и Пакистаном
Напомним, 23 апреля в Индии боевики расстреляли туристов в Кашмире. Там погибло по меньшей мере 26 человек. По данным СМИ, это одно из самых кровавых нападений за последние годы.
На фоне этого инцидента Пакистан открыл огонь вдоль линии разграничения с Индией. В результате этого пострадавших не было.
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