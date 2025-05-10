Война Индии и Пакистана — на границе 10 мая были слышны взрывы

Дым от взрывов. Фото: скриншот видео

На границе между Пакистаном и Индией в субботу, 10 мая, снова были слышны взрывы. Заявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие продержалось менее четырех часов.

Об этом сообщает издание Sky News.

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Издание сообщает, что 10 мая Пакистан заявил о военной операции против Индии. Незадолго в Нью-Дели сообщили, что Исламабад перебрасывает войска к границе.

На фоне обострения ситуации между странами в городе Барамула в Кашмире прогремело два взрыва. Также громко было в столице в городе Сринагар, который является столицей Кашмира, недалеко от городского аэропорта и местного штаба армии.

Это не прекращение огня. ПВО в центре Сринагара только что открыли огонь. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW - Омар Абдулла (@OmarAbdullah) 10 мая 2025 года

В то же время индийское правительство официально подтвердило эту информацию и обвинило Пакистан в нарушении перемирия. Глава региона Омар Абдулла в своем Х написал, что это не прекращение огня, ведь подразделения противовоздушной обороны в центре Сринагара только что открыли огонь.

Отметим, днем 10 мая Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились прекратить огонь. По его словам, обе страны проявили здравый смысл и большой ум.

Напомним, 29 апреля министр обороны Пакистана заявил, что военное вторжение Индии в его страну неизбежно. По его словам, страна усилила боевую готовность.

Причиной таких заявлений стало то, что 23 апреля в Индии боевики расстреляли туристов в Кашмире. Там погибли по меньшей мере 26 человек.

На фоне этого инцидента Пакистан открыл огонь вдоль линии разграничения с Индией. В результате этого пострадавших не было.