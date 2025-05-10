Трамп заявив, що Індія та Пакистан домовилися про припинення вогню

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura REFILE

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню. Він привітав обидві країни.

Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у суботу, 10 травня.

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"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", — наголосив Трамп.

За його словами, обидві країни проявили здоровий глузд та великий розум.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп заявляв, що готовий допомогти Індії та Пакистану зупинити бойові дії. Він зазначав, що має хороші відносини з обома країнами.

Раніше на загострення ситуації відреагувало МЗС України. Там закликали до дипломатичного діалогу.