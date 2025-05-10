Трамп заявив, що Індія та Пакистан домовилися про припинення вогню

Індія та Пакистан домовилися припинити вогонь — заява Трампа
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню. Він привітав обидві країни.
Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у суботу, 10 травня.
Припинення вогню між Індією та Пакистаном
"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", — наголосив Трамп.
За його словами, обидві країни проявили здоровий глузд та великий розум.
Нагадаємо, Трамп заявляв, що готовий допомогти Індії та Пакистану зупинити бойові дії. Він зазначав, що має хороші відносини з обома країнами.
Раніше на загострення ситуації відреагувало МЗС України. Там закликали до дипломатичного діалогу.
Читайте Новини.LIVE!