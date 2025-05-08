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Трамп готовий допомогти Індії та Пакистану припинити вогонь

8 травня 2025 03:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп заявив, що готовий допомогти Індії та Пакистану досягти припинення вогню
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент США Дональд Трамп висловився і діях військового характеру між Індією і Пакистаном. Глава Білого дому заявив, що готовий допомогти сторонам зупинитися.

Про це повідомляє Telegram-канал Дональд Трамп українською.

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"Я лажу з обома, я дуже добре знаю обох, і я хочу бачити, як вони все владнають. Я хочу бачити, як вони зупиняться... вони пішли взаємністю, тож, сподіваюся, вони зможуть зараз зупинитися. Якщо я можу щось зробити, щоб допомогти, я буду там", — заявив Трамп.

Нагадаємо, напередодні 7 травня (за київським часом), Індія завдала ракетних ударів по Пакистану, оголосивши операцію "Сіндур". У результаті повідомлялося про постраждалих. Після того, що сталося, країна закрила повітряний простір на 48 годин, а армія заявила, що буде відповідь.

Також Пакистан заявляв, що країна знищила кілька винищувачів Індії.

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