Пакистан повідомляє, що в результаті ракетного удару Індії загинуло восьмеро людей, серед яких є дитина

Солдати армії Пакистану розбирають завали на місці удару ракети Індії. Фото: The Guardain

Цієї ночі максимально загострився військовий конфлікт між Індією та Пакистаном. Індія завдала дев'ять ракетних ударів, а Пакистан повідомляє про знищення винищувачів своїх ворогів.

Стислий перебіг подій ночі Новини.LIVE забрали за інформацією The Guardian та інших закордонних ЗМІ.

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Як пройшла ніч у бойових діях Пакистану та Індії

BREAKING: The first clear footage of India bombing Pakistan. pic.twitter.com/OGglvTsJ3f — Clash Report (@clashreport) May 6, 2025

На початку ночі стало відомо, що Індія розпочала спеціальну операцію "Сіндур" проти Пакистану. Індійські збройні сили завдали ракетних ударів по інфраструктурі окупованих, на думку Індії, штатах Джамму і Кашмір. Звідти, як наголошує телеканал India.tv, "планувалися та керувалися терористичні атаки проти Індії".

Своєю чергою речник армії Пакистану заявив, що в результаті атаки Індії постраждало 35 мирних жителів. Восьмеро загинуло і серед них маленька дівчинка. У Пакистані пообіцяли помститись.

Індійська армія заявила про вбивство трьох індійських мирних жителів внаслідок обстрілу пакистанськими військами у Кашмірі. Протягом ночі надходило багато повідомлень про перестрілки між індійськими та пакистанськими військами на кількох точках уздовж лінії контролю.

Пакистанські рятувальники на місці подій після атаки Індії. Фото: The Guardian

Також з'явилась інформація, що невідомий літак впав на околиці головного міста в індійському Кашмірі. Індійський чиновник у розмові з Reuters повідомив, що розбився індійський винищувач, а пілота доставили до лікарні.

Раніше пакистанський чиновник повідомив The Guardian, що щонайменше два літаки індійських ВПС були збиті.

"Я підтверджую, що ми збили щонайменше два літаки індійських ВПС", — сказав генерал-лейтенант армії Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі.

Реакція США та Великої Британії

Державний секретар США Марко Рубіо провів розмову зі своїми колегами з Індії та Пакистану, закликаючи обидві сторони до переговорів для врегулювання ескалації військового протистояння.

Британські політики закликали до стриманості після ударів з Індії по території, контрольованій Пакистаном. Лорд Ахмад, який обіймав посаду міністра Південної Азії за попередньої адміністрації консерваторів, заявив, що ракетні удари є "тривожною ескалацією".

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що рекомендує утриматися від будь-яких поїздок у межах 10 км від кордону між Індією та Пакистаном та до провінції Белуджистан у Пакистані.

Раніше ми писали, як конфлікт між Індією та Пакистаном вплине на Україну. Є декілька важливих факторів.

Міністр оборони Пакистану стверджує, що вторгнення Індії в його країну є неминучим.