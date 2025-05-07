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Індія та Пакистан обмінялись ударами — є жертви з обох сторін

7 травня 2025 05:26
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Пакистан повідомляє, що в результаті ракетного удару Індії загинуло восьмеро людей, серед яких є дитина
Солдати армії Пакистану розбирають завали на місці удару ракети Індії. Фото: The Guardain
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Цієї ночі максимально загострився військовий конфлікт між Індією та Пакистаном. Індія завдала дев'ять ракетних ударів, а Пакистан повідомляє про знищення винищувачів своїх ворогів.

Стислий перебіг подій ночі Новини.LIVE забрали за інформацією The Guardian та інших закордонних ЗМІ.

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Як пройшла ніч у бойових діях Пакистану та Індії

На початку ночі стало відомо, що Індія розпочала спеціальну операцію "Сіндур" проти Пакистану. Індійські збройні сили завдали ракетних ударів по інфраструктурі окупованих, на думку Індії, штатах Джамму і Кашмір. Звідти, як наголошує телеканал India.tv, "планувалися та керувалися терористичні атаки проти Індії".

Своєю чергою речник армії Пакистану заявив, що в результаті атаки Індії постраждало 35 мирних жителів. Восьмеро загинуло і серед них маленька дівчинка. У Пакистані пообіцяли помститись.

Індійська армія заявила про вбивство трьох індійських мирних жителів внаслідок обстрілу пакистанськими військами у Кашмірі. Протягом ночі надходило багато повідомлень про перестрілки між індійськими та пакистанськими військами на кількох точках уздовж лінії контролю.

Індія та Пакистан обмінялись ударами — напруга зростає, є жертви - фото 1
Пакистанські рятувальники на місці подій після атаки Індії. Фото: The Guardian

Також з'явилась інформація, що невідомий літак впав на околиці головного міста в індійському Кашмірі. Індійський чиновник у розмові з Reuters повідомив, що розбився індійський винищувач, а пілота доставили до лікарні.

Раніше пакистанський чиновник повідомив The Guardian, що щонайменше два літаки індійських ВПС були збиті.

"Я підтверджую, що ми збили щонайменше два літаки індійських ВПС", — сказав генерал-лейтенант армії Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі.

Реакція США та Великої Британії

Державний секретар США Марко Рубіо провів розмову зі своїми колегами з Індії та Пакистану, закликаючи обидві сторони до переговорів для врегулювання ескалації військового протистояння.

Британські політики закликали до стриманості після ударів з Індії по території, контрольованій Пакистаном. Лорд Ахмад, який обіймав посаду міністра Південної Азії за попередньої адміністрації консерваторів, заявив, що ракетні удари є "тривожною ескалацією".

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що рекомендує утриматися від будь-яких поїздок у межах 10 км від кордону між Індією та Пакистаном та до провінції Белуджистан у Пакистані.

Раніше ми писали, як конфлікт між Індією та Пакистаном вплине на Україну. Є декілька важливих факторів.

Міністр оборони Пакистану стверджує, що вторгнення Індії в його країну є неминучим. 

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