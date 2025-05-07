Пакистан сообщает, что в результате ракетного удара Индии погибли восемь человек, среди которых есть ребенок

Солдаты армии Пакистана разбирают завалы на месте удара ракеты Индии. Фото: The Guardain

Этой ночью максимально обострился военный конфликт между Индией и Пакистаном. Индия нанесла девять ракетных ударов, а Пакистан сообщает об уничтожении истребителей своих врагов.

Краткий ход событий ночи Новини.LIVE забрали по информации The Guardian и других зарубежных СМИ.

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Как прошла ночь в боевых действиях Пакистана и Индии

BREAKING: Первые четкие кадры бомбардировки Индии по Пакистану. pic.twitter.com/OGglvTsJ3f - Clash Report (@clashreport) 6 мая 2025 года

В начале ночи стало известно, что Индия начала специальную операцию "Синдур" против Пакистана. Индийские вооруженные силы нанесли ракетные удары по инфраструктуре оккупированных, по мнению Индии, штатах Джамму и Кашмир. Оттуда, как отмечает телеканал India.tv, "планировались и управлялись террористические атаки против Индии".

В свою очередь представитель армии Пакистана заявил, что в результате атаки Индии пострадало 35 мирных жителей. Восемь погибли и среди них маленькая девочка. В Пакистане пообещали отомстить.

Индийская армия заявила об убийстве трех индийских мирных жителей в результате обстрела пакистанскими войсками в Кашмире. В течение ночи поступало много сообщений о перестрелках между индийскими и пакистанскими войсками на нескольких точках вдоль линии контроля.

Пакистанские спасатели на месте событий после атаки Индии. Фото: The Guardian

Также появилась информация, что неизвестный самолет упал на окраине главного города в индийском Кашмире. Индийский чиновник в разговоре с Reuters сообщил, что разбился индийский истребитель, а пилота доставили в больницу.

Ранее пакистанский чиновник сообщил The Guardian, что по меньшей мере два самолета индийских ВВС были сбиты.

"Я подтверждаю, что мы сбили по меньшей мере два самолета индийских ВВС", — сказал генерал-лейтенант армии Пакистана Ахмед Шариф Чаудри.

Реакция США и Великобритании

Государственный секретарь США Марко Рубио провел разговор со своими коллегами из Индии и Пакистана, призывая обе стороны к переговорам для урегулирования эскалации военного противостояния.

Британские политики призвали к сдержанности после ударов из Индии по территории, контролируемой Пакистаном. Лорд Ахмад, занимавший пост министра Южной Азии при предыдущей администрации консерваторов, заявил, что ракетные удары являются "тревожной эскалацией".

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что рекомендует воздержаться от любых поездок в пределах 10 км от границы между Индией и Пакистаном и в провинцию Белуджистан в Пакистане.

Ранее мы писали, как конфликт между Индией и Пакистаном повлияет на Украину. Есть несколько важных факторов.

Министр обороны Пакистана утверждает, что вторжение Индии в его страну неизбежно.