Як конфлікт Індії й Пакистану може вплинути на Україну

Військовий на кордоні Індії та Пакистану. Фото: REUTERS/Pawan Kumar

Конфлікт між Індією та Пакистаном має давню історію, він триває вже десятиліттями, то переростаючи у збройну сутичку, то повертаючись до статичного положення. Цього разу є серйозний ризик, що він знову переросте у війну.

Минулої ночі ЗМІ повідомили про перші бойові зіткнення на кордоні між цими країнами. Вони відбулися на фоні заяви міністра інформації Пакистану Атаулли Тарара, який у себе в X повідомив, що Індія планує напасти на його країну протягом 24-36 годин.

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У ситуацію вже включились США. Там вже готують переговори між державним секретарем Марко Рубіо та міністрами закордонних справ Індії та Пакистану, очевидно, намагаючись зупинити цю конфронтацію, яка цілком може перетворитись на ядерну війну, оскільки обидві країни мають таку зброю.

Чи вийде це зробити? Зараз сказати важко, оскільки ситуація залишається максимально напруженою. Приміром, міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що військове вторгнення Індії є неминучим. Проте в Пакистані вже декілька раз підкреслювали, що готові до війни.

Спробуємо розібратись, чи вплине можливий військовий конфлікт між Індією та Пакистаном на Україну. Проте для початку давайте про те, чому, власне, відбувається те що відбувається.

Протести в Пакистані. Фото: REUTERS/Mohsin Raza

Чому Індія та Пакистан воюють?

Це питання розділимо на дві частини: глобальну та подієву. Все почалося ще у 1947 році, відразу після отримання незалежності обома державами. Головною "проблемою" став Кашмір, чию приналежність мирно вирішити не вдалося.

Настільки не вдалося, що за цю область було відразу дві війни: у 1947-1949 рр. та у 1965 році. Була й третя індо-пакистанська війна, але вона вже стосувалася трохи іншої теми.

З того часу напруженість між двома країнами нікуди не зникла. Вона різко посилилася після 22 квітня 2025 року.

Тоді в Кашмірі стався теракт. Бойовики розстріляли десятки туристів, жертвами, за останніми даними, стали 26 людей. Індія звинуватила у нападі Пакистан, там же спростували свою причетність. Спростування не допомогло.

Далі вже, як то кажуть, понеслося. Індія відразу зупинила цілу низку договорів з Пакистаном, в тому числі так званий "договір про воду", який життєво необхідний для пакистанців. Там у відповідь підкреслили, що вважатимуть зупинку "договору про воду" актом війни, що не сильно вразило Індію, яка все ж перекрила річку Інд.

У Пакистані провели низку контрзаходів, зокрема призупинили дію віз для громадян Індії, а також заявили, що готові до війни. Прем'єр Індії Нарендра Моді дав Збройним силам країни повну свободу дій. Ну і далі вже були перші перестрілки на кордоні.

Прем'єр Індії Моді та президент України Зеленський. Фото: ОПУ

Як конфлікт між Індією та Пакистаном вплине на Україну

Давайте для початку так. Чи може цей конфлікт взагалі вплинути на Україну? Безумовно, може. Одразу за кількома важливими факторами.

Перший дуже простий. Потенційна війна між двома ядерними державами, безумовно, відверне увагу від нападу Росії на Україну. Увагу, яка й так зараз, на жаль, серйозно розсіюється по інших світових подіях.

Другий більш непростий. І тут треба більш детально поговорити про позицію Індії та Пакистану щодо війни Росії проти України.

Отже, Індія. Як зазначає Інститут всесвітньої історії НАН України, тут проглядається чіткий нейтралітет.

Індія виступає за мирне врегулювання між Україною та Росією. Вона не зацікавлена в послабленні Росії, тому що це змінить баланс сил в регіоні в сторону Китаю, проте не підтримує війну росіян проти українців.

Індія має активні контакти з РФ. Вона активно імпортує російські енергоносії та не вводить санкції проти Кремля, маючи власну позицію щодо цього питання.

А ще, як писав Bloomberg у жовтні минулого року, Індія стала другим за величиною постачальником заборонених санкціями технологій до РФ. Зокрема, мова йде про постачання мікрочіпів, схем та верстатів.

У вересні 2024 року прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Київ та провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент України подякував Індії за підтримку територіальної цілісності та українського суверенітету.

Тепер Пакистан. І тут варто згадати одну не надто давню історію. Вона розпочалася на початку січня 2023 року.

Тоді низка ЗМІ повідомили, що Україні доставили боєприпаси з Пакистану. Версії щодо самої схеми та причин постачання різнились. BBC пише, що жодних офіційних заяв з обох сторін щодо цих боєприпасів не було.

Ба більше, в самому Пакистані цю інформацію заперечували. Проте сама по собі історія виявилась значно складнішою.

Приміром, французи з Le Monde писали, що, за даними їхніх джерел, продаж снарядів Україні міг бути частиною тристоронньої угоди, досягнутої між Ісламабадом та Вашингтоном на тлі надання кредиту в 1,17 млрд доларів від МВФ.

Ситуацію із пакистанськими боєприпасами активно висвітлювали індійські ЗМІ. Деякі з них, як от news18, стверджували, що мова йде про постачання 122-мм боєприпасів та інших військових матеріалів.

Вже пізніше з'явились нові деталі. У березні того ж року "Мілітарний" писав, що до України доставили 122-мм боєприпаси пакистанського виробництва Yarmuk.

А вже восени "Голос Америки", посилаючись за індійські ЗМІ, повідомляв, що дві американські приватні компанії закупили зброю для України у Пакистана на суму 364 мільйони доларів.

У британському Telegraph уточнювали, що це могла бути таємна угода між Пакистаном та Україною, яка виконувалась саме через ці дві компанії.

Прем'єр Пакистана Імран Хан та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Що це значить

Фактично обидві країни не обрали сторону у війні України проти Росії. Ба більше, активні зв'язки з РФ є що в Індії, що у Пакистана. Тут можна згадати, наприклад, дружній візит прем'єр-міністра Пакистана Імрана Хана в Росію, який відбувся 24 лютого 2022 року. Саме так, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Проте, враховуючи інформацію про постачання пакистанських боєприпасів, військовий конфлікт між Індією та Пакистаном може стати певною проблемою для України, оскільки, очевидно, закриється одне із "вікон", через яке ЗСУ потенційно могли отримувати боєприпаси для стримування агресії Росії.

Нагадаємо, індійські ЗМІ напередодні заявляли, що Пакистан відкрив вогонь по місцях уздовж лінії розмежування між країнами.

Міністр оборони Пакистану стверджує, що вторгнення Індії в його країну є неминучим.