Как конфликт Индии и Пакистана может повлиять на Украину

Военный на границе Индии и Пакистана. Фото: REUTERS/Pawan Kumar

Конфликт между Индией и Пакистаном имеет давнюю историю, он длится уже десятилетиями, то перерастая в вооруженное столкновение, то возвращаясь к статическому положению. На этот раз есть серьезный риск, что он снова перерастет в войну.

Прошлой ночью СМИ сообщили о первых боевых столкновениях на границе между этими странами. Они произошли на фоне заявления министра информации Пакистана Атауллы Тарара, который у себя в X сообщил, что Индия планирует напасть на его страну в течение 24-36 часов.

Реклама

Читайте также:

В ситуацию уже включились США. Там уже готовят переговоры между государственным секретарем Марко Рубио и министрами иностранных дел Индии и Пакистана, очевидно, пытаясь остановить эту конфронтацию, которая вполне может превратиться в ядерную войну, поскольку обе страны имеют такое оружие.

Получится ли это сделать? Сейчас сказать трудно, поскольку ситуация остается максимально напряженной. К примеру, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что военное вторжение Индии неизбежно. Однако, в Пакистане уже несколько раз подчеркивали, что готовы к войне.

Попробуем разобраться, повлияет ли возможный военный конфликт между Индией и Пакистаном на Украину. Однако, для начала давайте о том, почему, собственно, происходит то, что происходит.

Протесты в Пакистане. Фото: REUTERS/Mohsin Raza

Почему Индия и Пакистан воюют?

Этот вопрос разделим на две части: глобальную и событийную. Все началось еще в 1947 году, сразу после получения независимости обоими государствами. Главной "проблемой" стал Кашмир, чью принадлежность мирно решить не удалось.

Настолько не удалось, что за эту область было сразу две войны: в 1947-1949 гг. и в 1965 году. Была и третья индо-пакистанская война, но она уже касалась немного другой темы.

С тех пор напряженность между двумя странами никуда не делась. Она резко усилилась после 22 апреля 2025 года.

Тогда в Кашмире произошел теракт. Боевики расстреляли десятки туристов, жертвами, по последним данным, стали 26 человек. Индия обвинила в нападении Пакистан, там же опровергли свою причастность. Опровержение не помогло.

Дальше уже, как говорится, понеслось. Индия сразу остановила целый ряд договоров с Пакистаном, в том числе так называемый "договор о воде", который жизненно необходим для пакистанцев. Там в ответ подчеркнули, что будут считать остановку "договора о воде" актом войны, что не сильно впечатлило Индию, которая все же перекрыла реку Инд.

В Пакистане провели ряд контрмер, в частности приостановили действие виз для граждан Индии, а также заявили, что готовы к войне. Премьер Индии Нарендра Моди дал Вооруженным силам страны полную свободу действий. Ну и дальше уже были первые перестрелки на границе.

Премьер Индии Моди и президент Украины Зеленский и премьер Индии Моди. Фото: ОПУ

Как конфликт между Индией и Пакистаном повлияет на Украину

Давайте для начала так. Может ли этот конфликт вообще повлиять на Украину? Безусловно, может. По сразу нескольким важным факторам.

Первый очень простой. Потенциальная война между двумя ядерными державами, безусловно, отвлечет внимание от нападения России на Украину. Внимание, которое и так сейчас, к сожалению, серьезно рассеивается по другим мировым событиям.

Второй более непростой. И здесь надо более подробно поговорить о позиции Индии и Пакистана относительно войны России против Украины.

Итак, Индия. Как отмечает Институт всемирной истории НАН Украины, здесь просматривается четкий нейтралитет.

Индия выступает за мирное урегулирование между Украиной и Россией. Она не заинтересована в ослаблении России, потому что это изменит баланс сил в регионе в сторону Китая, однако не поддерживает войну россиян против украинцев.

Индия имеет активные контакты с РФ. Она активно импортирует российские энергоносители и не вводит санкции против Кремля, имея собственную позицию по этому вопросу.

А еще, как писал Bloomberg в октябре прошлого года, Индия стала вторым по величине поставщиком запрещенных санкциями технологий в РФ. В частности, речь идет о поставках микрочипов, схем и станков.

В сентябре 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Тогда президент Украины поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности и украинского суверенитета.

Теперь Пакистан. И здесь стоит вспомнить одну не слишком давнюю историю. Она началась в начале января 2023 года.

Тогда ряд СМИ сообщил, что Украине доставили боеприпасы из Пакистана. Версии относительно самой схемы и причин поставки различались. BBC пишет, что никаких официальных заявлений с обеих сторон относительно этих боеприпасов не было.

Более того, в самом Пакистане эту информацию отрицали. Однако, сама по себе история оказалась значительно сложнее.

К примеру, французы из Le Monde писали, что, по данным их источников, продажа снарядов Украине могла быть частью трехстороннего соглашения, достигнутого между Исламабадом и Вашингтоном на фоне предоставления кредита в 1,17 млрд долларов от МВФ.

Ситуацию с пакистанскими боеприпасами активно освещали индийские СМИ. Некоторые из них, такие, как news18, утверждали, что речь идет о поставках 122-мм боеприпасов и других военных материалов.

Уже позже появились новые детали. В марте того же года "Милитарный" писал, что в Украину доставили 122-мм боеприпасы пакистанского производства Yarmuk.

А уже осенью "Голос Америки", ссылаясь на индийские СМИ, сообщал, что две американские частные компании закупили оружие для Украины у Пакистана на сумму 364 миллиона долларов.

В британском Telegraph уточняли, что это могла быть тайная сделка между Пакистаном и Украиной, которая выполнялась именно через эти две компании.

Премьер Пакистана Имран Хан и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Что это значит

Фактически, обе страны не выбрали сторону в войне Украины против России. Более того, активные связи с РФ есть что у Индии, что у Пакистана. Тут можно вспомнить, например, дружеский визит премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Россию, который состоялся 24 февраля 2022 года. Именно так, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Однако, учитывая информацию о поставках пакистанских боеприпасов, военный конфликт между Индией и Пакистаном может стать определенной проблемой для Украины, поскольку, очевидно, закроется одно из "окон", через которое ВСУ потенциально могли получать боеприпасы для сдерживания агрессии России.

Напомним, индийские СМИ накануне заявляли, что Пакистан открыл огонь по местам вдоль линии разграничения между странами.

Министр обороны Пакистана утверждает, что вторжение Индии в его страну является неизбежным.