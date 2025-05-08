Трамп заявил, что готов помочь Индии и Пакистану достигнуть прекращения огня

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп высказался и действиях военного характера между Индией и Пакистаном. Глава Белого дома заявил, что готов помочь сторонам остановиться.

Об этом сообщает Telegram-канал Дональд Трамп українською.

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"Я лажу с обоими, я очень хорошо знаю обоих, и я хочу видеть, как они все уладят. Я хочу видеть, как они остановятся... они пошли взаимностью, так что, надеюсь, они смогут сейчас остановиться. Если я могу что-то сделать, чтобы помочь, я буду там", — заявил Трамп.

Напомним, накануне 7 мая (по киевскому времени), Индия нанесла ракетные удары по Пакистану, объявив операцию "Синдур". В результате сообщалось о пострадавших. После случившегося страна закрыла воздушное пространство на 48 часов, а армия заявила, что будет ответ.

Также Пакистан заявлял, что страна уничтожила несколько истребителей Индии.