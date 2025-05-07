У Пакистані погрожують помстою Індії за напад

Атака Індії на Пакистан. Фото: Reuters

У вівторок, 6 травня, Індія ініціювала "Операцію Сіндур" та завдала удари по пакистанській території. У відповідь Ісламабад вживав заходів, після чого обидві сторони продовжили обмін ударами, повідомивши про жертви серед мирного населення.

Про це повідомляє видання Clash Report.

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В індійському міністерстві оборони зазначили, що основною метою операції було знищення "терористичної інфраструктури". Всього було уражено дев'ять цілей.

"Збройні сили Індії завдали точних ударів по таборах терористів. Жоден пакистанський військовий об'єкт не постраждав", – заявляли в міністерстві.

Також зазначили, що Індія "виявила значну стриманість у виборі цілей та способів атаки".

У двох прикордонних районах Кашміру лунали інтенсивні обстріли та гучні вибухи. За попередніми даними, загинули 8 осіб, ще 35 отримали поранення. В Індії заявляють, що атаковані об'єкти використовувалися для планування та координації терористичних атак проти країни.

У Пакистані пообіцяли помститися Індії

Збройні сили Пакистану підтвердили, що Індія здійснила пуски ракет по трьох містах. Атаки були проведені з індійської території і не порушували повітряний простір Пакистану.

Влада Пакистану заявила, що індійські ракети були націлені на цивільне населення в Музафарабаді та Котлі в Кашмірі, що знаходяться під контролем Пакистану, а також в Бахавалпурі, місті в пакистанській провінції Пенджаб.

Після ракетних ударів Індії Пакистан закрив свій повітряний простір на 48 годин, повідомляють місцеві ЗМІ. Країна скликала Комітет національної безпеки через загострення конфлікту з Індією.

Пакистанська армія заявила, що країна відповість на ракетні атаки Індії в обраний час і місці. Невдовзі ЗМІ повідомили, що Пакистан розпочав процес відплати.

На ранок 7 травня в Пакистані повідомили про вісім загиблих, таку цифру озвучив генеральний директор Міжвідомчого управління зв’язків з громадськістю (ISPR), генерал-лейтенант Ахмад Шаріф під час пресконференції.

Ще 35 осіб отримали поранення, а вісім зникли безвісти. Згодом кількість жертв зросла. Пакистан оголосив про 26 загиблих і 46 поранених. Згідно з інформацією, противник атакував шість об'єктів, але жоден з них не був бойовим табором.

Індійська армія також повідомила про загиблих цивільних. Станом на ранок 7 травня йшлося про трьох мирних жителів. Військові стверджували, що вони "відповідають пропорційно" на пакистанські атаки.

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар згодом повідомив у соцмережі X, що Пакистан збив три індійські літаки й один безпілотник.

Раніше індійські ЗМІ заявляли, що Пакистан відкрив вогонь по місцях уздовж лінії розмежування між країнами.

Міністр оборони Пакистану стверджує, що вторгнення Індії в його країну є неминучим.