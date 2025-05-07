В Пакистане угрожают местью Индии за нападение

Атака Индии на Пакистан. Фото: Reuters

Во вторник, 6 мая, Индия инициировала "Операцию Синдур" и нанесла удары по пакистанской территории. В ответ Исламабад принимал меры, после чего обе стороны продолжили обмен ударами, сообщив о жертвах среди мирного населения.

Об этом сообщает издание Clash Report.

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В индийском министерстве обороны отметили, что основной целью операции было уничтожение "террористической инфраструктуры". Всего было поражено девять целей.

"Вооруженные силы Индии нанесли точные удары по лагерям террористов. Ни один пакистанский военный объект не пострадал", — заявляли в министерстве.

Также отметили, что Индия "проявила значительную сдержанность в выборе целей и способов атаки".

В двух приграничных районах Кашмира раздавались интенсивные обстрелы и громкие взрывы. По предварительным данным, погибли 8 человек, еще 35 получили ранения. В Индии заявляют, что атакованные объекты использовались для планирования и координации террористических атак против страны.

В Пакистане пообещали отомстить Индии

Вооруженные силы Пакистана подтвердили, что Индия осуществила пуски ракет по трем городам. Атаки были проведены с индийской территории и не нарушали воздушное пространство Пакистана.

Власти Пакистана заявили, что индийские ракеты были нацелены на гражданское население в Музафарабаде и Котле в Кашмире, находящихся под контролем Пакистана, а также в Бахавалпуре, городе в пакистанской провинции Пенджаб.

После ракетных ударов Индии Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщают местные СМИ. Страна созвала Комитет национальной безопасности из-за обострения конфликта с Индией.

Пакистанская армия заявила, что страна ответит на ракетные атаки Индии в выбранное время и месте. Вскоре СМИ сообщили, что Пакистан начал процесс возмездия.

На утро 7 мая в Пакистане сообщили о восьми погибших, такую цифру озвучил генеральный директор Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR), генерал-лейтенант Ахмад Шариф во время пресс-конференции.

Еще 35 человек получили ранения, а восемь пропали без вести. Впоследствии количество жертв возросло. Пакистан объявил о 26 погибших и 46 раненых. Согласно информации, противник атаковал шесть объектов, но ни один из них не был боевым лагерем.

Индийская армия также сообщила о погибших гражданских. По состоянию на утро 7 мая речь шла о трех мирных жителях. Военные утверждали, что они "отвечают пропорционально" на пакистанские атаки.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар позже сообщил в соцсети X, что Пакистан сбил три индийских самолета и один беспилотник.

Ранее индийские СМИ заявляли, что Пакистан открыл огонь по местам вдоль линии разграничения между странами.

Министр обороны Пакистана утверждает, что вторжение Индии в его страну является неизбежным.