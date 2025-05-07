Загострення між Індією та Пакистаном — у МЗС відреагували

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ України відреагувало на загострення ситуації між Індією та Пакистаном. Там закликали сторони до дипломатичного діалогу.

Про це йдеться на сайті МЗС.

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"На тлі загострення між Індією та Пакистаном, закликаємо сторони до стриманості та дипломатичного діалогу", — йдеться у повідомленні.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням конфлікту.

"Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, виступає за невідкладне зняття напруженості", — зазначили в МЗС.

Там додали, що міністерство буде стежити за подальшим розвитком ситуації та продовжить підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, які спрямовані на забезпечення миру в регіоні.

Нагадаємо, вночі Збройні сили Індії вдарили по аеропорту пакистанського міста Музаффарабад.

ЗМІ пишуть, що з обох сторін внаслідок загострення ситуації є жертви. Зокрема, у Пакистані загинули вісім людей, серед яких дитина, є постраждалі. Водночас в Індії заявили про загибель трьох громадян.