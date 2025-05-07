Загострення між Індією та Пакистаном — у МЗС відреагували

У МЗС України висловилися щодо ситуації між Індією та Пакистаном
Міністерство закордонних справ України відреагувало на загострення ситуації між Індією та Пакистаном. Там закликали сторони до дипломатичного діалогу.
Про це йдеться на сайті МЗС.
Конфлікт між Індією та Пакистаном
"На тлі загострення між Індією та Пакистаном, закликаємо сторони до стриманості та дипломатичного діалогу", — йдеться у повідомленні.
В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням конфлікту.
"Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, виступає за невідкладне зняття напруженості", — зазначили в МЗС.
Там додали, що міністерство буде стежити за подальшим розвитком ситуації та продовжить підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, які спрямовані на забезпечення миру в регіоні.
Нагадаємо, вночі Збройні сили Індії вдарили по аеропорту пакистанського міста Музаффарабад.
ЗМІ пишуть, що з обох сторін внаслідок загострення ситуації є жертви. Зокрема, у Пакистані загинули вісім людей, серед яких дитина, є постраждалі. Водночас в Індії заявили про загибель трьох громадян.
Читайте Новини.LIVE!