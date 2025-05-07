Обострение между Индией и Пакистаном — в МИД отреагировали

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: МИД

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обострение ситуации между Индией и Пакистаном. Там призвали стороны к дипломатическому диалогу.

Об этом говорится на сайте МИД.

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"На фоне обострения между Индией и Пакистаном призываем стороны к сдержанности и дипломатическому диалогу", — говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию с безопасностью в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным решением конфликта.

"Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, выступает за безотлагательное снятие напряженности", — отметили в МИД.

Там добавили, что министерство будет следить за дальнейшим развитием ситуации и продолжит поддерживать международные инициативы и усилия, направленные на обеспечение мира в регионе.

Напомним, ночью Вооруженные силы Индии ударили по аэропорту пакистанского города Музаффарабад.

СМИ пишут, что с обеих сторон в результате обострения ситуации есть жертвы. В частности, в Пакистане погибли восемь человек, среди которых ребенок, есть пострадавшие. В то же время в Индии заявили о гибели трех граждан.