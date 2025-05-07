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В Пакистані загинула дитина після ракетного удару Індії

7 травня 2025 00:39
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Речник армії Пакистану заявив, що жертвами ракетного удару стали щонайменше 12 людей
Вибух в Пакистані після ракетної атаки Індії. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Стали відомі наслідки ракетного удару армії Індії по Пакистану. Троє людей, серед них одна дитина, загинули та 12 поранені, проінформував журналістів речник пакистанської армії.

Про це повідомляє The Guardian.

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Що відомо на цей момент

За словами представника збройних сил Пакистану, Індія атакувала території країни, а саме Котлі, східний Ахмедпур Бахавалпура, Багх, Музаффарабад та Мурідке.

За словами військового, є інформація, що в Ахмедпурі було вражено мечеть; вибухова речовина впала на будинок поруч із нею. Заблокованими опинились батьки та дитина і їх зараз рятують.

Водночас Пакистан наголосив, що відповідь на дії Індії вже триває — як на землі, так і в повітрі. Збройні сили збили два індійських літаки.

Що пишуть ЗМІ Індії

Тим часом індійський канал India.tv повідомляє, що збройні сили країни розпочали операцію "СІНДУР", завдавши ударів по інфраструктурі Пакистану та окупованих, на думку Індії, штатах Джамму і Кашмір. Звідти, як наголошує телеканал, "планувалися та керувалися терористичні атаки проти Індії. Загалом було атаковано дев'ять об'єктів".

Раніше індійські ЗМІ заявляли, що Пакистан відкрив вогонь по місцях уздовж лінії розмежування між країнами.

Міністр оборони Пакистану стверджує, що вторгнення Індії в його країну є неминучим. 

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