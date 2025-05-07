Представитель армии Пакистана заявил, что жертвами ракетного удара стали по меньшей мере 12 человек

Взрыв в Пакистане после ракетной атаки Индии. Фото: Скриншот

Стали известны последствия ракетного удара армии Индии по Пакистану. Три человека, среди них один ребенок, погибли и 12 ранены, проинформировал журналистов представитель пакистанской армии.

Об этом сообщает The Guardian.

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Что известно на данный момент

Markaz-e-Tayyeba в Муридке, провинция Пенджаб, также был поражен индийскими ракетами. pic.twitter.com/AfA0oNbcQ7 - Clash Report (@clashreport) 6 мая 2025 г.

По словам представителя вооруженных сил Пакистана, Индия атаковала территории страны, а именно Котли, восточный Ахмедпур Бахавалпура, Багх, Музаффарабад и Муридке.

По словам военного, есть информация, что в Ахмедпуре была поражена мечеть; взрывчатое вещество упало на дом рядом с ней. Заблокированными оказались родители и ребенок и их сейчас спасают.

В то же время Пакистан подчеркнул, что ответ на действия Индии уже продолжается - как на земле, так и в воздухе. Вооруженные силы сбили два индийских самолета.

Что пишут СМИ Индии

Между тем индийский канал India.tv сообщает, что вооруженные силы страны начали операцию "СИНДУР", нанеся удары по инфраструктуре Пакистана и оккупированных, по мнению Индии, штатах Джамму и Кашмир. Оттуда, как отмечает телеканал, "планировались и управлялись террористические атаки против Индии. Всего было атаковано девять объектов".

Ранее индийские СМИ заявляли, что Пакистан открыл огонь по местам вдоль линии разграничения между странами.

Министр обороны Пакистана утверждает, что вторжение Индии в его страну является неизбежным.