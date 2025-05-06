Армія Індії атакувала аеропорт в пакистанському Музаффарабаді

Вибух на аеродромі Пакистану. Фото: Скриншот

Збройні сили Індії завдали удару по аеропорту міста Музаффарабад, столиці пакистанського Кашміру. Очевидці повідомляють, що у двох інших місцях регіону було чути кілька гучних вибухів.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо на цей момент

BREAKING: The first clear footage of India bombing Pakistan. pic.twitter.com/OGglvTsJ3f — Clash Report (@clashreport) May 6, 2025



Після вибухів у Музаффарабаді було знеструмлено електропостачання, повідомили свідки. Що саме сталося, поки що невідомо.

Речник пакистанської армії повідомив, що Індія атакувала Пакистан ракетами у трьох місцях і що Пакистан відповість.

Тим часом індійський канал India.tv повідомляє, що збройні сили країни розпочали операцію "СІНДУР", завдавши ударів по інфраструктурі Пакистану та окупованих, на думку Індії, штатах Джамму і Кашмір. Звідти, як наголошує телеканал, "планувалися та керувалися терористичні атаки проти Індії. Загалом було атаковано дев'ять об'єктів".

"Наші дії були цілеспрямованими, виваженими та не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були ціллю. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей та методах виконання", — заявило Міністерство оборони Індії.

Раніше індійські ЗМІ заявляли, що Пакистан відкрив вогонь по місцях уздовж лінії розмежування між країнами.

Міністр оборони Пакистану стверджує, що вторгнення Індії в його країну є неминучим.