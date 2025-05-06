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Индия ударила по аэропорту Пакистана — началась операция "СИНДУР"

6 мая 2025 23:58
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Армия Индии атаковала аэропорт в пакистанском Музаффарабаде
Взрыв на аэродроме Пакистана. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Вооруженные силы Индии нанесли удар по аэропорту города Музаффарабад, столице пакистанского Кашмира. Очевидцы сообщают, что в двух других местах региона было слышно несколько громких взрывов.

Об этом сообщает Reuters.

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После взрывов в Музаффарабаде было обесточено электроснабжение, сообщили свидетели. Что именно произошло, пока неизвестно.

Представитель пакистанской армии сообщил, что Индия атаковала Пакистан ракетами в трех местах и что Пакистан ответит.

Между тем индийский канал India.tv сообщает, что вооруженные силы страны начали операцию "СИНДУР", нанеся удары по инфраструктуре Пакистана и оккупированных, по мнению Индии, штатах Джамму и Кашмир. Оттуда, как отмечает телеканал, "планировались и управлялись террористические атаки против Индии. Всего было атаковано девять объектов".

"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не имели эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не были целью. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методах выполнения", — заявило Министерство обороны Индии.

Ранее индийские СМИ заявляли, что Пакистан открыл огонь по местам вдоль линии разграничения между странами.

Министр обороны Пакистана утверждает, что вторжение Индии в его страну является неизбежным.

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