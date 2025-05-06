Армия Индии атаковала аэропорт в пакистанском Музаффарабаде

Индия ударила по аэропорту Пакистана — началась операция "СИНДУР"
Вооруженные силы Индии нанесли удар по аэропорту города Музаффарабад, столице пакистанского Кашмира. Очевидцы сообщают, что в двух других местах региона было слышно несколько громких взрывов.
Об этом сообщает Reuters.
Что известно на данный момент
BREAKING: Первые четкие кадры Индии, бомбящей Пакистан. pic.twitter.com/OGglvTsJ3f- Clash Report (@clashreport) 6 мая 2025 года
После взрывов в Музаффарабаде было обесточено электроснабжение, сообщили свидетели. Что именно произошло, пока неизвестно.
Представитель пакистанской армии сообщил, что Индия атаковала Пакистан ракетами в трех местах и что Пакистан ответит.
Между тем индийский канал India.tv сообщает, что вооруженные силы страны начали операцию "СИНДУР", нанеся удары по инфраструктуре Пакистана и оккупированных, по мнению Индии, штатах Джамму и Кашмир. Оттуда, как отмечает телеканал, "планировались и управлялись террористические атаки против Индии. Всего было атаковано девять объектов".
"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не имели эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не были целью. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методах выполнения", — заявило Министерство обороны Индии.
Ранее индийские СМИ заявляли, что Пакистан открыл огонь по местам вдоль линии разграничения между странами.
Министр обороны Пакистана утверждает, что вторжение Индии в его страну является неизбежным.
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