Армия Индии атаковала аэропорт в пакистанском Музаффарабаде

Взрыв на аэродроме Пакистана. Фото: Скриншот

Вооруженные силы Индии нанесли удар по аэропорту города Музаффарабад, столице пакистанского Кашмира. Очевидцы сообщают, что в двух других местах региона было слышно несколько громких взрывов.

Об этом сообщает Reuters.

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BREAKING: Первые четкие кадры Индии, бомбящей Пакистан. pic.twitter.com/OGglvTsJ3f - Clash Report (@clashreport) 6 мая 2025 года



После взрывов в Музаффарабаде было обесточено электроснабжение, сообщили свидетели. Что именно произошло, пока неизвестно.

Представитель пакистанской армии сообщил, что Индия атаковала Пакистан ракетами в трех местах и что Пакистан ответит.

Между тем индийский канал India.tv сообщает, что вооруженные силы страны начали операцию "СИНДУР", нанеся удары по инфраструктуре Пакистана и оккупированных, по мнению Индии, штатах Джамму и Кашмир. Оттуда, как отмечает телеканал, "планировались и управлялись террористические атаки против Индии. Всего было атаковано девять объектов".

"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не имели эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не были целью. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методах выполнения", — заявило Министерство обороны Индии.

Ранее индийские СМИ заявляли, что Пакистан открыл огонь по местам вдоль линии разграничения между странами.

Министр обороны Пакистана утверждает, что вторжение Индии в его страну является неизбежным.