Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня

Индия и Пакистан договорились прекратить огонь — заявление Трампа
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Он поздравил обе страны.
Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social в субботу, 10 мая.
Прекращение огня между Индией и Пакистаном
"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня", — подчеркнул Трамп.
По его словам, обе страны проявили здравый смысл и большой ум.
Напомним, Трамп заявлял, что готов помочь Индии и Пакистану остановить боевые действия. Он отмечал, что имеет хорошие отношения с обеими странами.
Ранее на обострение ситуации отреагировало МИД Украины. Там призвали к дипломатическому диалогу.
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