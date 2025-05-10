Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura REFILE

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Он поздравил обе страны.

Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social в субботу, 10 мая.

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Прекращение огня между Индией и Пакистаном

"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня", — подчеркнул Трамп.

По его словам, обе страны проявили здравый смысл и большой ум.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, Трамп заявлял, что готов помочь Индии и Пакистану остановить боевые действия. Он отмечал, что имеет хорошие отношения с обеими странами.

Ранее на обострение ситуации отреагировало МИД Украины. Там призвали к дипломатическому диалогу.