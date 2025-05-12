Ситуация в Индии и Пакистане — Трамп заявил, что остановил войну

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось остановить ядерную войну между Индией и Пакистаном. В этом помогло предложение о торговле с Америкой.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском".

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Дональд Трамп рассказал, что в разговорах с руководством обеих враждующих стран предлагал остановить войну и торговать с США.

"Лидеры Индии и Пакистана были непоколебимы. Торговля — основная причина, почему они прекратили воевать", — подчеркнул президент США.

Кроме того, он добавил, что гордится этой миротворческой миссией, поскольку предотвратил гибель миллионов людей.

Напомним, 10 мая Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились прекратить огонь. По его словам, обе страны проявили здравый смысл и большой ум.

Однако уже через четыре часа на границе между Пакистаном и Индией снова раздавались взрывы. Индийское правительство обвинило во всем Пакистан.

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