Порушення перемир'я Індії та Пакистану — що відбувається

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф. Ілюстративне фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар відкинув звинувачення Індії в порушенні перемир'я. Як відомо, після 4-х годин тиші на кордоні між країнами в Кашмірі пролунали вибухи.

Про це повідомляє CNN у суботу, 10 травня.

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Порушення перемир'я між Індією та Пакистаном

"Порушення угоди про припинення вогню з нашого боку не підлягає обговоренню", — заявив Тарар у коментарі місцевим ЗМІ.

Посадовець додав, що "народ Пакистану святкував свою перемогу над Індією".

Водночас прем'єр-міністр країни Шахбаз Шариф не відреагував на звинувачення Індії, він похвалив свої війська, заявивши, що вони "створили історію". Також урядовець подякував союзникам у допомозі з досягнення перемир'я.

Нагадаємо, що про припинення вогню між Індією та Пакистаном заявив президент США Дональд Трамп в суботу, 10 травня. Він привітав сторони з цією домовленістю.

Однак заявлене американським лідером перемир'я протрималося 4 години. У місті Барамула та Срінагар, що в Кашмірі, прогриміла низка вибухів.

Додамо, що між Індією та Пакистаном розпочався конфлікт через вбивство десятків туристів у популярному гірському регіоні Пахалгамі. Відповідальність за цей інцидент взяло на себе бойове угруповання "Кашмірський опір".