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Пакистан відповів на звинувачення Індії щодо порушення перемир'я

10 травня 2025 22:51
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Порушення перемир'я Індії та Пакистану — що відбувається
Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф. Ілюстративне фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар відкинув звинувачення Індії в порушенні перемир'я. Як відомо, після 4-х годин тиші на кордоні між країнами в Кашмірі пролунали вибухи.

Про це повідомляє CNN у суботу, 10 травня.

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"Порушення угоди про припинення вогню з нашого боку не підлягає обговоренню", — заявив Тарар у коментарі місцевим ЗМІ.

Посадовець додав, що "народ Пакистану святкував свою перемогу над Індією".

Водночас прем'єр-міністр країни Шахбаз Шариф не відреагував на звинувачення Індії, він похвалив свої війська, заявивши, що вони "створили історію". Також урядовець подякував союзникам у допомозі з досягнення перемир'я.

Нагадаємо, що про припинення вогню між Індією та Пакистаном заявив президент США Дональд Трамп в суботу, 10 травня. Він привітав сторони з цією домовленістю.

Однак заявлене американським лідером перемир'я протрималося 4 години. У місті Барамула та Срінагар, що в Кашмірі, прогриміла низка вибухів

Додамо, що між Індією та Пакистаном розпочався конфлікт через вбивство десятків туристів у популярному гірському регіоні Пахалгамі. Відповідальність за цей інцидент взяло на себе бойове угруповання "Кашмірський опір". 

Індія Пакистан перемир'я звинувачення війна
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