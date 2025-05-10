Нарушение перемирия Индии и Пакистана — что происходит

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Иллюстративное фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар отверг обвинения Индии в нарушении перемирия. Как известно, после 4 часов тишины на границе между странами в Кашмире прогремели взрывы.

Об этом сообщает CNN в субботу, 10 мая.

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Нарушение перемирия между Индией и Пакистаном

"Нарушение соглашения о прекращении огня с нашей стороны не подлежит обсуждению", — заявил Тарар в комментарии местным СМИ.

Чиновник добавил, что "народ Пакистана праздновал свою победу над Индией".

В то же время премьер-министр страны Шахбаз Шариф не отреагировал на обвинения Индии, он похвалил свои войска, заявив, что они "создали историю". Также чиновник поблагодарил союзников в помощи достижения перемирия.

Напомним, что о прекращении огня между Индией и Пакистаном заявил президент США Дональд Трамп в субботу, 10 мая. Он поздравил стороны с этой договоренностью.

Однако заявленное американским лидером перемирие продержалось 4 часа. В городе Барамула и Сринагар, что в Кашмире, прогремел ряд взрывов.

Добавим, что между Индией и Пакистаном начался конфликт из-за убийства десятков туристов в популярном горном регионе Пахалгами. Ответственность за этот инцидент взяла на себя боевая группировка "Кашмирское сопротивление".