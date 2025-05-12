Трамп посетит три страны Ближнего Востока — что известно о визите

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

На этой неделе лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посетит три страны Ближнего Востока. Речь идет о Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает AP в понедельник, 12 мая.

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Лидер США сосредоточится на трех государствах, богатых энергоресурсами, где планируются или работают объекты недвижимости под его брендом.

В этих странах он намерен совместить национальные экономические интересы США со своей личной целью — заключением бизнес-сделок.

"Это его счастливое место", — сказал старший вице-президент вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Напомним, Трамп утверждает, что предотвратил вероятную ядерную войну между Индией и Пакистаном, воспользовавшись возможностью предложить им торговые отношения с США.

Кроме того, лидер Штатов рассматривает возможность визита в Турцию 15 мая на переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

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