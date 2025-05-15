У Стамбулі обговорюють припинення вогню між Україною і Росією

Місце проведення переговорів у Стамбулі. Фото: скриншот відео

Переговори між українською та російською делегаціями, що розпочалися сьогодні, 15 травня, в Стамбулі, стосуватимуться, зокрема, ініціативи адміністрації президента США Дональда Трампа щодо 30-денного безумовного припинення вогню. Втім, наразі шанси, що сторони можуть підписати мирний договір, дуже низькі.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal, посилаючись на українських чиновників.

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Як зазначає WSJ, сторони мають намір обговорити механізми запровадження тимчасового перемир’я, а також контроль за його дотриманням. Ані Україні, ані Росія не готові поступатися своїми стратегічними цілями, навіть попри тиск з боку США, тож підписання мирного договору наразі має небагато шансів.

Президент Росії Володимир Путін, за словами американських дипломатів, досі прагне капітуляції України, хоча російські війська не досягли суттєвого прогресу. У WSJ зазначили, що за останні два роки війни Росія змогла окупувати менш як 1% нової території, втративши при цьому сотні тисяч військових та значні обсяги техніки.

Крім того, у медіа акцентували на позиції Дональда Трампа. За даними журналістів, він дедалі більше втрачає довіру до Путіна, однак не демонструє готовності відкрито тиснути на Москву чи вводити нові санкції.

Нагадаємо, представники США перенесли свій візит до Туреччини щодо переговорів.

Також кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка перебуває у Стамбулі, розповіла, який порядок денний зустрічей делегацій.