В Стамбуле обсуждают прекращение огня между Украиной и Россией

Место проведения переговоров в Стамбуле. Фото: скриншот видео

Переговоры между украинской и российской делегациями, которые начались сегодня, 15 мая, в Стамбуле, будут касаться, в частности, инициативы администрации президента США Дональда Трампа по 30-дневному безусловному прекращению огня. Впрочем, пока шансы, что стороны могут подписать мирный договор, очень низкие.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских чиновников.

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Как отмечает WSJ, стороны намерены обсудить механизмы введения временного перемирия, а также контроль за его соблюдением. Ни Украина, ни Россия не готовы уступать свои стратегические цели, даже несмотря на давление со стороны США, поэтому подписание мирного договора пока имеет немного шансов.

Президент России Владимир Путин, по словам американских дипломатов, до сих пор стремится к капитуляции Украины, хотя российские войска не достигли существенного прогресса. В WSJ отметили, что за последние два года войны Россия смогла оккупировать менее 1% новой территории, потеряв при этом сотни тысяч военных и значительные объемы техники.

Кроме того, в медиа акцентировали на позиции Дональда Трампа. По данным журналистов, он все больше теряет доверие к Путину, однако не демонстрирует готовности открыто давить на Москву или вводить новые санкции.

Напомним, представители США перенесли свой визит в Турцию по переговорам.

Также корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец, которая находится в Стамбуле, рассказала, какая повестка дня встреч делегаций.