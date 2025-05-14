Переговори України та Росії в Туреччині — Рубіо та Віткофф перенесли візит

Представники США перенесли візит до Туреччини, — ЗМІ
Делегація Сполучених Штатів Америки перенесла візит до Туреччини, який мав відбутися 15 травня. Вона візьме участь у можливих переговорах України та Росії.
Про це повідомляє Reuters у середу, 14 травня.
Делегація США поїде до Туреччини на день пізніше
Відомо, що із США до Туреччини прибудуть спецпредставник Стів Віткофф та державний секретар Марко Рубіо.
Однак представники Штатів будуть не 15 травня, а 16 травня. Віткофф зазначив, що вони поїдуть на російсько-українську зустріч до Стамбулу.
Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що російський диктатор Володимир Путін не наважиться на особисту зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.
А у вечірньому зверненні 14 травня глава держави зазначив, що Україна готова до будь-яких форматів перемовин та не боїться зустрічей.
Читайте Новини.LIVE!