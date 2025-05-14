Переговори України та Росії в Туреччині — Рубіо та Віткофф перенесли візит

Спецпредставник лідера США Стів Віткофф. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Делегація Сполучених Штатів Америки перенесла візит до Туреччини, який мав відбутися 15 травня. Вона візьме участь у можливих переговорах України та Росії.

Про це повідомляє Reuters у середу, 14 травня.

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Відомо, що із США до Туреччини прибудуть спецпредставник Стів Віткофф та державний секретар Марко Рубіо.

Однак представники Штатів будуть не 15 травня, а 16 травня. Віткофф зазначив, що вони поїдуть на російсько-українську зустріч до Стамбулу.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що російський диктатор Володимир Путін не наважиться на особисту зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

А у вечірньому зверненні 14 травня глава держави зазначив, що Україна готова до будь-яких форматів перемовин та не боїться зустрічей.