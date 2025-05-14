Вечірнє звернення президента 14 травня - Зеленський заявив про готовність до діалогу на переговорах

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні особливо відзначив мужність та стійкість українських воїнів. За його словами, ситуація на фронті залишається вкрай напруженою — щодня відбувається понад сотню бойових зіткнень.

Про це український лідер повідомив під час вечірнього звернення у середу, 14 травня.

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Вечірнє звернення Зеленського

Найскладнішою наразі залишається ситуація на Покровському напрямку та інших ділянках фронту на Донеччині.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів про стан справ на всіх напрямках. Окрім оборони на сході, ЗСУ продовжують активні дії у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей Росії — задля захисту українського прикордоння превентивними заходами.

"Але всі бойові дії — це не наш вибір. Це наша оборона проти окупанта", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що відповіді на запитання про причини війни та її продовження — у Москві.

Водночас він підкреслив відкритість України до діалогу: "Як війна закінчиться — залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей".

Президент повідомив, що вже завтра у Туреччині запланована чергова зустріч на міжнародному рівні.

"Слава Україні!" — завершив звернення Володимир Зеленський.

Нагадаємо, після заяви Росії про необхідність прямих перемовин у Туреччині Зеленський заявив, що чекатиме на Путіна в Стамбулі 15 травня.

Також на зустрічі може бути присутній президент США Дональд Трамп. Український лідер підтримав це та вважає, що це може багато змінити.