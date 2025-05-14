Вечернее обращение президента 14 мая - Зеленский заявил о готовности к диалогу на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении особо отметил мужество и стойкость украинских воинов. По его словам, ситуация на фронте остается крайне напряженной — ежедневно происходит более сотни боевых столкновений.

Об этом украинский лидер сообщил во время вечернего обращения в среду, 14 мая.

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Вечернее обращение Зеленского

Самой сложной сейчас остается ситуация на Покровском направлении и других участках фронта в Донецкой области.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил о состоянии дел на всех направлениях. Кроме обороны на востоке, ВСУ продолжают активные действия в приграничных районах Курской и Белгородской областей России - для защиты украинского приграничья превентивными мерами.

"Но все боевые действия — это не наш выбор. Это наша оборона против оккупанта", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что ответы на вопросы о причинах войны и ее продолжения — в Москве.

В то же время он подчеркнул открытость Украины к диалогу: "Как война закончится — зависит от мира. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч".

Президент сообщил, что уже завтра в Турции запланирована очередная встреча на международном уровне.

"Слава Украине!" — завершил обращение Владимир Зеленский.

Напомним, после заявления России о необходимости прямых переговоров в Турции Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.

Также на встрече может присутствовать президент США Дональд Трамп. Украинский лидер поддержал это и считает, что это может многое изменить.