Переговоры Украины и России в Турции — Рубио и Уиткофф перенесли визит

Спецпредставитель лидера США Стив Уиткофф. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Делегация Соединенных Штатов Америки перенесла визит в Турцию, который должен был состояться 15 мая. Она примет участие в возможных переговорах Украины и России.

Об этом сообщает Reuters в среду, 14 мая.

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Известно, что из США в Турцию прибудут спецпредставитель Стив Уиткофф и государственный секретарь Марко Рубио.

Однако представители Штатов будут не 15 мая, а 16 мая. Уиткофф отметил, что они поедут на российско-украинскую встречу в Стамбул.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что российский диктатор Владимир Путин не решится на личную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

А в вечернем обращении 14 мая глава государства отметил, что Украина готова к любым форматам переговоров и не боится встреч.