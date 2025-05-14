Переговоры Украины и России в Турции — Рубио и Уиткофф перенесли визит

Представители США перенесли визит в Турцию, — СМИ
Делегация Соединенных Штатов Америки перенесла визит в Турцию, который должен был состояться 15 мая. Она примет участие в возможных переговорах Украины и России.
Об этом сообщает Reuters в среду, 14 мая.
Делегация США поедет в Турцию на день позже
Известно, что из США в Турцию прибудут спецпредставитель Стив Уиткофф и государственный секретарь Марко Рубио.
Однако представители Штатов будут не 15 мая, а 16 мая. Уиткофф отметил, что они поедут на российско-украинскую встречу в Стамбул.
Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что российский диктатор Владимир Путин не решится на личную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
А в вечернем обращении 14 мая глава государства отметил, что Украина готова к любым форматам переговоров и не боится встреч.
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