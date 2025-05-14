Каллас оцінила ймовірність зустрічі Зеленського з Путіним

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/via REUTERS

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас оцінила ймовірність зустрічі Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Вона вважає, що лідер країни-терориста не наважиться.

Про це повідомляє Politico.

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Путін не наважиться на зустріч із Зеленським

За словами Каллас, Зеленський ухвалив правильне рішення, прийнявши рішення провести переговори з Путіним. Однак залишається великим питанням, чи прибуде російський диктатор на зустріч.

"Я думаю, що це хороший крок, якщо вони сядуть за один стіл. Це має бути розмова між Зеленським і Путіним, але не думаю, що Путін наважиться", — зазначила головна дипломатка ЄС.

Вона каже, що Сполучені Штати Америки повинні перейти до більш жорсткої політики щодо РФ, аби примусити її до справжніх кроків до миру.

"Те, що американці намагаються зробити, це дійсно тримати двері відчиненими, щоб Росія сіла за стіл переговорів. Можливо, саме тому вони не надто тиснули на Росію. Але зараз минуло понад 60 днів, і нам потрібно побачити деякі інші кроки, щоб ви побачили Путіна за столом переговорів", — каже Каллас.

Крім того, вона додала, що не можна нічого обговорювати щодо України без її участі.

Нагадаємо, голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Зеленський здійснить візит до Туреччини незалежно від того, чи погодиться Путін на зустріч.

Раніше глава держави повідомив, що планує обговорити з російським диктатором припинення вогню та масштабний обмін полоненими.