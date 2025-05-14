Каллас оценила вероятность встречи Зеленского с Путиным

Главный дипломат ЕС Кайя Каллас. Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/via REUTERS

Главный дипломат Европейского Союза Кайя Каллас оценила вероятность встречи Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Она считает, что лидер страны-террориста не решится.

Об этом сообщает Politico.

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По словам Каллас, Зеленский принял правильное решение, приняв решение провести переговоры с Путиным. Однако остается большим вопросом, прибудет ли российский диктатор на встречу.

"Я думаю, что это хороший шаг, если они сядут за один стол. Это должен быть разговор между Зеленским и Путиным, но не думаю, что Путин решится", — отметила главный дипломат ЕС.

Она говорит, что Соединенные Штаты Америки должны перейти к более жесткой политике в отношении РФ, чтобы принудить ее к настоящим шагам к миру.

"То, что американцы пытаются сделать, это действительно держать дверь открытой, чтобы Россия села за стол переговоров. Возможно, именно поэтому они не слишком давили на Россию. Но сейчас прошло более 60 дней, и нам нужно увидеть некоторые другие шаги, чтобы вы увидели Путина за столом переговоров", — говорит Каллас.

Кроме того, она добавила, что нельзя ничего обсуждать по Украине без ее участия.

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский совершит визит в Турцию независимо от того, согласится ли Путин на встречу.

Ранее глава государства сообщил, что планирует обсудить с российским диктатором прекращение огня и масштабный обмен пленными.