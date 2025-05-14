Україна готова до будь-якого формату діалогу — Єрмак назвав умову

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський поїде до Туреччини навіть у разі відмови російського диктатора Володимира Путіна від зустрічі. На його думку, це буде чіткий сигнал для всього світу.

Про це Єрмак розповів в інтерв‘ю французькому виданню Le Monde.

Реклама

Читайте також:

Умови України для переговорів

Як зазначив Єрмак, якщо Путін відмовиться від прямого контакту із Зеленським у Туреччині — це буде чіткий сигнал для всього світу, що Москва не хоче миру й не готова до серйозних переговорів.

Керівник Офісу Президента заявив, що Україна готова до будь-якого формату діалогу, але є умова — повне й безумовне припинення вогню.

"Ми цього не боїмось, бо саме Україна вже продемонструвала відкритість і чесність. Тепер слово за Росією", — зауважив він.

Єрмак висловив сподівання, що США, як стратегічний партнер України, збереже свою роль у процесі. Він подякував спецпосланнику Стіву Віткоффу за розуміння, що припинення вогню — це логічний крок, а також висловив вдячність президенту США Дональду Трампу за чіткий меседж: якщо Путін не хоче миру — Україна отримає більше, ніж може уявити.

Санкції проти РФ

Єрмак наголосив, що якщо Путін не приїде на переговори — це момент для дій. Він переконаний, що пакет від сенатора США Ліндсі Грема та нові санкції ЄС мають вдарити по енергетиці й фінансах РФ.

"30 днів тиші — не військова перевага, а можливість почати процес: делегації, моніторинг, прозорість. І саме США мають потенціал це реалізувати", — додав він.

Системи ППО та вступ в НАТО

Також тривають обговорення з Європою про закупівлю ППО, що це частиною домовленостей і гарантій безпеки.

"Та головне – наше остаточне місце в НАТО. Без цього не буде справжніх гарантій. І ми ніколи не дозволимо, щоб у Росії було право вето на наше майбутнє", — підсумував керівник Офісу Президента.

Скриншот допису Єрмака

Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не можна передбачити, коли саме завершиться російсько-українська війна.

Також український лідер розповів, що планує обговорити з Путіним повне припинення вогню та масштабний обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".