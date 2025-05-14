Україна готова до будь-якого формату діалогу — Єрмак назвав умову

Єрмак назвав умову для діалогу з РФ щодо завершення війни
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський поїде до Туреччини навіть у разі відмови російського диктатора Володимира Путіна від зустрічі. На його думку, це буде чіткий сигнал для всього світу.
Про це Єрмак розповів в інтерв‘ю французькому виданню Le Monde.
Умови України для переговорів
Як зазначив Єрмак, якщо Путін відмовиться від прямого контакту із Зеленським у Туреччині — це буде чіткий сигнал для всього світу, що Москва не хоче миру й не готова до серйозних переговорів.
Керівник Офісу Президента заявив, що Україна готова до будь-якого формату діалогу, але є умова — повне й безумовне припинення вогню.
"Ми цього не боїмось, бо саме Україна вже продемонструвала відкритість і чесність. Тепер слово за Росією", — зауважив він.
Єрмак висловив сподівання, що США, як стратегічний партнер України, збереже свою роль у процесі. Він подякував спецпосланнику Стіву Віткоффу за розуміння, що припинення вогню — це логічний крок, а також висловив вдячність президенту США Дональду Трампу за чіткий меседж: якщо Путін не хоче миру — Україна отримає більше, ніж може уявити.
Санкції проти РФ
Єрмак наголосив, що якщо Путін не приїде на переговори — це момент для дій. Він переконаний, що пакет від сенатора США Ліндсі Грема та нові санкції ЄС мають вдарити по енергетиці й фінансах РФ.
"30 днів тиші — не військова перевага, а можливість почати процес: делегації, моніторинг, прозорість. І саме США мають потенціал це реалізувати", — додав він.
Системи ППО та вступ в НАТО
Також тривають обговорення з Європою про закупівлю ППО, що це частиною домовленостей і гарантій безпеки.
"Та головне – наше остаточне місце в НАТО. Без цього не буде справжніх гарантій. І ми ніколи не дозволимо, щоб у Росії було право вето на наше майбутнє", — підсумував керівник Офісу Президента.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що не можна передбачити, коли саме завершиться російсько-українська війна.
Також український лідер розповів, що планує обговорити з Путіним повне припинення вогню та масштабний обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".
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