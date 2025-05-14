Украина готова к любому формату диалога - Ермак назвал условие

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский поедет в Турцию даже в случае отказа российского диктатора Владимира Путина от встречи. По его мнению, это будет четкий сигнал для всего мира.

Об этом Ермак рассказал в интервью французскому изданию Le Monde.

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Условия Украины для переговоров

Как отметил Ермак, если Путин откажется от прямого контакта с Зеленским в Турции — это будет четкий сигнал для всего мира, что Москва не хочет мира и не готова к серьезным переговорам.

Руководитель Офиса Президента заявил, что Украина готова к любому формату диалога, но есть условие — полное и безусловное прекращение огня.

"Мы этого не боимся, потому что именно Украина уже продемонстрировала открытость и честность. Теперь слово за Россией", — отметил он.

Ермак выразил надежду, что США, как стратегический партнер Украины сохранит свою роль в процессе. Он поблагодарил спецпосланника Стива Уиткоффа за понимание, что прекращение огня — это логичный шаг, а также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за четкий месседж: если Путин не хочет мира — Украина получит больше, чем может представить.

Санкции против РФ

Ермак отметил, что если Путин не приедет на переговоры — это момент для действий. Он убежден, что пакет от сенатора США Линдси Грэма и новые санкции ЕС должны ударить по энергетике и финансам РФ.

"30 дней тишины — не военное преимущество, а возможность начать процесс: делегации, мониторинг, прозрачность. И именно США имеют потенциал это реализовать", — добавил он.

Системы ПВО и вступление в НАТО

Также продолжаются обсуждения с Европой о закупке ПВО, что это частью договоренностей и гарантий безопасности.

"Но главное — наше окончательное место в НАТО. Без этого не будет настоящих гарантий. И мы никогда не позволим, чтобы у России было право вето на наше будущее", — подытожил руководитель Офиса Президента.

Скриншот поста Ермака

Скриншот поста Ермака

Напомним, Зеленский заявил, что нельзя предсказать, когда именно завершится российско-украинская война.

Также украинский лидер рассказал, что планирует обсудить с Путиным полное прекращение огня и масштабный обмен пленными по формуле "всех на всех".