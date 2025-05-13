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В ОП висунули ультиматум Росії щодо перемовин у Стамбулі

13 травня 2025 11:39
Євгенія Брюховецька - редактор
У Зеленського зробили заяву щодо візиту до Стамбулу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 травня, під час візиту до Стамбулу хоче зустрітися лише з російським диктатором Володимиром Путіним. Зустрічі на нижчому рівні — з іншими представниками Росії не розглядаються.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show.

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За словами Подоляка, Зеленський не зустрічатиметься з будь-яким іншим представником Росії, крім Путіна. Він наголосив, що двостороння зустріч на нижчому рівні не має сенсу.

"Ні, звичайно. Ну це ж не формат", — сказав він.

Подоляк пояснив, що навіть люди з формальним статусом міністрів навряд чи можуть обговорювати фундаментальні питання, чи уповноважені ухвалювати якісь рішення.

Нагадаємо, після заяви Росії про необхідність прямих перемовин у Туреччині Зеленський заявив, що чекатиме на Путіна в Стамбулі 15 травня.

Також на зустрічі може бути присутній президент США Дональд Трамп. Український лідер підтримав це та вважає, що це може багато змінити.

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