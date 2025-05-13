У Зеленского сделали заявление относительно визита в Стамбул

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 мая, во время визита в Стамбул хочет встретиться только с российским диктатором Владимиром Путиным. Встречи на более низком уровне — с другими представителями России — не рассматриваются.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

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По словам Подоляка, Зеленский не будет встречаться с любым другим представителем России, кроме Путина. Он подчеркнул, что двусторонняя встреча на низшем уровне не имеет смысла.

"Нет, конечно. Ну это же не формат", — сказал он.

Подоляк пояснил, что даже люди с формальным статусом министров вряд ли могут обсуждать фундаментальные вопросы или уполномочены принимать какие-то решения.

Напомним, после заявления России о необходимости прямых переговоров в Турции Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.

Также на встрече может присутствовать президент США Дональд Трамп. Украинский лидер поддержал это и считает, что это может многое изменить.

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