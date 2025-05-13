У Зеленского сделали заявление относительно визита в Стамбул

В ОП выдвинули ультиматум России о переговорах в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 мая, во время визита в Стамбул хочет встретиться только с российским диктатором Владимиром Путиным. Встречи на более низком уровне — с другими представителями России — не рассматриваются.
Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.
Переговоры в Стамбуле
По словам Подоляка, Зеленский не будет встречаться с любым другим представителем России, кроме Путина. Он подчеркнул, что двусторонняя встреча на низшем уровне не имеет смысла.
"Нет, конечно. Ну это же не формат", — сказал он.
Подоляк пояснил, что даже люди с формальным статусом министров вряд ли могут обсуждать фундаментальные вопросы или уполномочены принимать какие-то решения.
Напомним, после заявления России о необходимости прямых переговоров в Турции Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.
Также на встрече может присутствовать президент США Дональд Трамп. Украинский лидер поддержал это и считает, что это может многое изменить.
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