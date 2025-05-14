Зеленський відповів, як довго може тривати війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна тримається добре, оскільки потік зброї та безпілотників покращився. Але, за його словами, невідомо, скільки ще триватиме війна.

Про це він сказав в інтерв'ю для quest france.

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Український президент стверджує, що Україна тримається добре: потік зброї і безпілотників покращився, навіть попри бюрократичну повільність. Зеленський закликав ввести новий пакет жорстких санкцій проти Росії, зокрема, з боку США та ЄС.

Водночас він висловився щодо можливої тривалості війни в Україні.

"Ніхто не знає, як довго він триватиме. Але не десять років. Україна не виживе. Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, але й для ворогів", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський поїде до Туреччини для прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Він розповів, що планує обговорити повне припинення вогню та масштабний обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".