Зеленський може відвідати інавгурацію Папи Лева у Ватикані - що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський висловив намір відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Лева. Вона відбудеться у Ватикані цієї неділі.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у телефонному інтерв'ю агентству Reuters із Києва.

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За словами Єрмака, візит Зеленського залежить від ситуації на фронті та міжнародного дипломатичного порядку денного.

"Він планує приїхати, але до неділі ми маємо ще кілька дуже важливих зустрічей", — зазначив Єрмак, маючи на увазі можливі переговори про мир, які можуть пройти в Туреччині.

У понеділок Зеленський провів телефонну розмову з Папою Левом. Новий понтифік, обраний на конклаві минулого четверга, запевнив українського лідера у своїй готовності сприяти організації міжнародних зустрічей у кулуарах інавгурації, а також висловив підтримку зусиллям для досягнення справедливого та міцного миру.

"Папо дуже тепло говорив про Україну. Він сказав, що готовий зробити все можливе", — розповів Єрмак, додавши, що реакція понтифіка на запрошення відвідати Україну була "дуже позитивною", хоча жодних конкретних домовленостей досягнуто не було.

Інагуруційна меса на площі Святого Петра збере багатьох світових лідерів. Єрмак не виключив, що Зеленський зможе провести низку двосторонніх зустрічей, як це вже відбувалося раніше: у квітні український президент зустрівся з Дональдом Трампом на полях похорону Папи Франциска, де обговорювалися питання протиповітряної оборони та санкційного тиску на Росію.

"Це чудове місце для таких зустрічей", — підкреслив Єрмак.

Тим часом США поки не оголосили, хто представить американську адміністрацію на церемонії в неділю.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Папа Римський Лев XIV, ймовірно, відвідає Україну. Його офіційно запросив Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що під час першої недільної мес Папа Римський згадав про війну в Україні.