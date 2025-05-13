Папа Лев XIV планує візит в Україну, — La Repubblica

Папа Римський відвідає Україну на запрошення Зеленського, — ЗМІ
Папа Римський Лев XIV планує відвідати Україну. Раніше його офіційно запросив Президент України Володимир Зеленський.
Про це пише La Repubblica.
Візит Папи Римського в Україну
Першими країнами, в які поїде новий Папа Римський, стануть Туреччина, Україна та Перу. Вчора понтифік отримав офіційне запрошення від Зеленського під час телефонної розмови. Він закликав Лева XIV відвідати Київ з апостольським візитом.
"Такий візит принесе справжню надію всім віруючим і всьому нашому народу", — зазначив президент України.
Нагадаємо, під час розмови з Папою Римським Зеленський обговорив повернення депортованих Росією українських дітей.
Також ми писали, що під час першої недільної мес Папа Римський згадав про війну в Україні.
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