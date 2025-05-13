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Папа Римский посетит Украину по приглашению Зеленского, — СМИ

13 мая 2025 12:02
Евгения Брюховецкая - редактор
Папа Лев XIV планирует визит в Украину, - La Repubblica
Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Папа Римский Лев XIV планирует посетить Украину. Ранее его официально пригласил Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет La Repubblica.

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Визит Папы Римского в Украину

Первыми странами, в которые поедет новый Папа Римский станут Турция, Украина и Перу. Вчера понтифик получил официальное приглашение от Зеленского во время телефонного разговора. Он призвал Льва XIV посетить Киев с апостольским визитом.

"Такой визит принесет настоящую надежду всем верующим и всему нашему народу", — отметил президент Украины.

Напомним, во время разговора с Папой Римским Зеленский обсудил возвращение депортированных Россией украинских детей.

Также мы писали, что во время первой воскресной мессы Папа Римский вспомнил о войне в Украине.

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