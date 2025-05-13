Папа Лев XIV планирует визит в Украину, - La Repubblica

Папа Римский посетит Украину по приглашению Зеленского, — СМИ
Папа Римский Лев XIV планирует посетить Украину. Ранее его официально пригласил Президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом пишет La Repubblica.
Визит Папы Римского в Украину
Первыми странами, в которые поедет новый Папа Римский станут Турция, Украина и Перу. Вчера понтифик получил официальное приглашение от Зеленского во время телефонного разговора. Он призвал Льва XIV посетить Киев с апостольским визитом.
"Такой визит принесет настоящую надежду всем верующим и всему нашему народу", — отметил президент Украины.
Напомним, во время разговора с Папой Римским Зеленский обсудил возвращение депортированных Россией украинских детей.
Также мы писали, что во время первой воскресной мессы Папа Римский вспомнил о войне в Украине.
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