Зеленський провів першу розмову з Папою Левом XIV

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 травня, провів першу телефонну розмову з новим Папою Римським Левом XIV. Він назвав її "дуже теплою та предметною".

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Розмова Зеленського та Папи Лева XIV

"Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених", — зазначив президент.

За словами Зеленського, з Папою Римським вони говорили про тисячі депортованих українських дітей до Росії. Він висловив сподівання в сприянні Ватикану в поверненні їх додому.

Також український лідер поінформував про домовленість з партнерами про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Водночас президент підтвердив готовність української сторони до подальших переговорів у будь-якому форматі — включно з прямими перемовинами.

"Україна хоче закінчити цю війну й робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії", — уточнив Зеленський.

Крім того, він запросив понтифіка здійснити апостольський візит в Україну, а також домовився про підтримку контакту й особисту зустріч найближчим часом.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Папа Римський під час першої недільної меси згадав про війну в Україні.

Також Лев XIV назвав агресію РФ "мотивованим прагненням до територіальної експансії задля власної вигоди".

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