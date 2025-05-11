Папа Лев XIV провів першу недільну месу — згадав про Україну

Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS

Папа Римський Лев XIV 11 травня провів свою першу недільну месу на балконі базиліки Святого Петра, де згадав про Україну. Понтифік закликав світових лідерів зробити усе можливе, аби досягти справедливого та тривалого миру.

Про це повідомляє видання ROMA.

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Звертаючись до вірян з балкона базиліки Святого Петра під час своєї першої недільної меси понтифік закликав до миру та зробити все можливе для припинення війни.

"Я звертаюся до сильних світу цього: ніколи більше не допустити війни... Я ношу у своєму серці страждання улюбленого українського народу. Нехай буде зроблено все можливе для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру", — сказав Папа.

Крім того, він закликав звільнити усіх полонених і повернути додому депортованих дітей.

Також Лев XIV привітав перемир'я між Індією та Пакистаном.

Нагадаємо, раніше новий Папа Римський засудив російську військову агресію в Україні. Він назвав війну "серйозною проблемою глобального масштабу" та "імперіалістичним вторгненням".

Також 9 травня Лев XIV провів свою першу месу в Сикстинській капелі як понтифік. На початку проповіді сказав кілька слів рідною англійською мовою.