Роберт Прево провів першу месу у Ватикані англійською мовою

Папа Лев XIV проводить першу месу. Фото: REUTERS

Новий Папа Римський Лев XIV провів свою першу месу в Сикстинській капелі як понтифік. На початку проповіді сказав кілька слів рідною англійською мовою.

Про це повідомляє АР.

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Перша меса нового Папи Римського

Новоспечений Папа 9 травня провів месу в Сикстинській капелі — у місці, де вчора був обраний лідером католицької церкви під час голосування кардиналів.

Перший в історії папа-американець на початку проповіді сказав кілька слів рідною англійською мовою, перш ніж продовжити традиційною італійською. Частина богослужіння була прочитана також іспанською мовою, на якій розмовляють в Латинській Америці.

Після меси Лев XIV пообідає з кардиналами, і тоді вони зможуть покинути Ватикан і повернутися до своїх домівок по всьому світу.

Нагадаємо, 8 травня у Ватикані обрали нового Папу Римського. Відомо, що відбулося лише чотири раунди голосування.

Ним став американець Роберт Френсіс Превост. Він став першим уродженцем США, який очолив Святий престол.

Незадовго Папа виступив із першою промовою, яка була сповнена закликом до миру та надії. Також він закликав вірян не боятися та шукати єдності з Богом.