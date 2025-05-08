Кардинали обрали Папу Римського - чи відоме ім'я

Кардинали. Фото: Reuters

У Ватикані у четвер, 8 травня, відбувся другий день конклаву. Кардиналам вдалося проголосувати за нового Папу Римського, над димарем на Сикстинської капели здійнявся білий дим.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Reuters з Ватикану.

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Голосування за Папу Римського

Сьогодні над димарем Сикстинської капели побачили білий дим — це означає, що кардиналам вдалося обрати нового Папу Римського в другий день конклаву. Відомо, що відбулося лише чотири раунди голосування.

Білий дим з димаря. Фото: Reuters

Так, ім'я нового понтифіка буде оголошено невдовзі, а сам Папа привітає вірян з балкона базиліки Святого Петра. Це станеться після того, як він проведе деякий час у Кімнаті сліз та вдягне традиційне папське вбрання.

Зазначимо, що під час попереднього конклаву у 2013 році Папа Франциск був обраний під вечір другого дня. Для цього кардиналам знадобилося п’ять турів голосувань.

Нагадаємо, що під час першого дня конклаву з димаря пішов чорний дим — кардинали не змогли обрати папу в перші раунди голосування.

Раніше видання Sky News назвало кардиналів, яких вважали головними претендентами на понтифікат.