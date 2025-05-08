Хто претендує на пост Папи Римського — кого обговорюють у Ватикані

Архієпископ Дієго Джованні Равеллі зачиняє двері Сікстинської капели перед конклавом. Фото: Vatican Media

У Ватикані, де триває конклав з обрання нового Папи Римського, за ніч сформувалося коло кардиналів, яких вважають основними претендентами на понтифікат. Журналісти зазначили, що під час вже першого голосування стало можливим оцінити, хто має сильну підтримку, а хто — ні. Проте, навіть це не гарантує, що хтось із наведеного переліку стане Папою.

Про це повідомляє Sky News.

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П'єтро Паролін залишається одним із найімовірніших претендентів. Це 70-річний італієць, який із 2013 року обіймає посаду державного секретаря Ватикану, а отже фактично це другий за значенням пост у церковній ієрархії, так званий заступник Папи. Він також тимчасово виконує обов’язки декана Колегії кардиналів під час конклаву. Якщо його оберуть, це буде перше за майже пів століття обрання італійця на престол Святого Петра.

Інший потенційний кандидат — П'єрбаттіста Піццабалла, глава Латинського патріархату Єрусалима. Він провів понад тридцять років на Близькому Сході й нещодавно був активно залучений до подій, пов’язаних із конфліктом між Ізраїлем та ХАМАС.

Серед неєвропейських кандидатів обговорюється Пабло Вірхіліо Давид з Філіппін. Його було піднесено до рангу кардинала лише в грудні 2024 року — одним із останніх рішень Папи Франциска перед його смертю.

Анхель Фернандес Артіме, іспанець, який став кардиналом у березні минулого року, також у списку претендентів. Його призначення також ініціював Папа Франциск.

Ще один з наближених Франциска — Крістобаль Лопес Ромеро, марокканський кардинал, який жартував, що втік би до Сицилії, якби його обрали Папою. Втім, можливо, саме така щирість привертає увагу частини кардиналів під час голосування.

Також серед претендентів є американський кардинал Роберт Френсіс Прево. Він керує важливим відомством, що відповідає за призначення єпископів у всьому світі. Відомо, що кардинал приїхав до Ватикану у 2023 році й вважається одним із ключових фігур у структурі Церкви.

Француз Жан-Марк Евелін, архієпископ Марселя, також перебуває серед потенційних лідерів. Йому 66 років, і він є представником прогресивного крила католицької ієрархії, яке підтримує курс реформ, започаткований Папою Франциском.

Хоча остаточне рішення належить кардиналам, вже зараз очевидно, що вибір нового Папи — не лише питання віри, а й питання напряму, в якому рухатиметься Католицька Церква у найближчі роки.

Нагадаємо, журналісти пояснили, як відбувається конклав у Ватикані і скільки кардиналів голосуватиме цього разу.

Нещодавно над капелою у Ватикані здійнявся чорний дим, який сигналізує, що нового Папу досі не обрали і голосування переноситься.