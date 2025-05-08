Кто претендует на пост Папы Римского — кого обсуждают в Ватикане

Архиепископ Диего Джованни Равелли закрывает двери Сикстинской капеллы перед конклавом. Фото: Vatican Media

В Ватикане, где проходит конклав по избранию нового Папы Римского, за ночь сформировался круг кардиналов, которых считают основными претендентами на понтификат. Журналисты отметили, что во время уже первого голосования стало возможным оценить, кто имеет сильную поддержку, а кто — нет. Однако, даже это не гарантирует, что кто-то из приведенного перечня станет Папой.

Об этом сообщает Sky News.

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Кто может стать новым Папой Римским

Пьетро Паролин остается одним из самых вероятных претендентов. Это 70-летний итальянец, который с 2013 года занимает должность государственного секретаря Ватикана, а значит фактически это второй по значению пост в церковной иерархии, так называемый заместитель Папы. Он также временно исполняет обязанности декана Коллегии кардиналов во время конклава. Если его изберут, это будет первое за почти полвека избрание итальянца на престол Святого Петра.

Другой потенциальный кандидат — Пьербаттиста Пиццабалла, глава Латинского патриархата Иерусалима. Он провел более тридцати лет на Ближнем Востоке и недавно был активно вовлечен в события, связанные с конфликтом между Израилем и ХАМАС.

Среди неевропейских кандидатов обсуждается Пабло Вирхилио Давид из Филиппин. Он был возведен в ранг кардинала только в декабре 2024 года — одним из последних решений Папы Франциска перед его смертью.

Анхель Фернандес Артиме, испанец, который стал кардиналом в марте прошлого года, также в списке претендентов. Его назначение также инициировал Папа Франциск.

Еще один из приближенных Франциска — Кристобаль Лопес Ромеро, марокканский кардинал, который шутил, что сбежал бы в Сицилию, если бы его избрали Папой. Впрочем, возможно, именно такая искренность привлекает внимание части кардиналов во время голосования.

Также среди претендентов есть американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он руководит важным ведомством, отвечающим за назначение епископов во всем мире. Известно, что кардинал приехал в Ватикан в 2023 году и считается одним из ключевых фигур в структуре Церкви.

Француз Жан-Марк Эвелин, архиепископ Марселя, также находится среди потенциальных лидеров. Ему 66 лет, и он является представителем прогрессивного крыла католической иерархии, которое поддерживает курс реформ, начатый Папой Франциском.

Хотя окончательное решение принадлежит кардиналам, уже сейчас очевидно, что выбор нового Папы — не только вопрос веры, но и вопрос направления, в котором будет двигаться Католическая Церковь в ближайшие годы.

Напомним, журналисты объяснили, как происходит конклав в Ватикане и сколько кардиналов будет голосовать на этот раз.

Недавно над капеллой в Ватикане поднялся черный дым, который сигнализирует, что нового Папу до сих пор не выбрали и голосование переносится.