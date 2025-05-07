Як проходить конклав і коли буде обрано нового Папу Римського

Свята Меса з нагоди обрання нового Папи. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Сьогодні у середу, 7 травня, у Сикстинській капелі, що у Ватикані стартує таємна процедура обрання нового Папи Римського. Конклав — це один із найтаємничіших процесів у сучасному світі, який повністю ізольований від зовнішнього світу, з дотриманням суворих правил і ритуалів.

Що відбувається під час конклаву та як обирають нового Папу Римського повідомляє The Guardian.

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Хто голосуватиме за нового Папу Римського

До голосування допущені лише кардинали віком до 80 років. Наразі таких 133, і всі вони вже прибули до Риму. Двоє відмовилися від участі з огляду на стан здоров'я. Також не буде присутній кардинал Анджело Беччіу, який був засуджений за фінансові злочини. Більшість виборців, понад 50 кардиналів, — це європейці, при цьому італійці складають найчисельнішу групу. Також беруть участь представники з Азії у кількості 23 осіб, 18 кардиналів з Африки, а з Центральної та Південної Америки буде голосувати 21 кардинал.

Які заходи безпеки обов'язкові для кардиналів-виборців

У день початку конклаву кардинали в пурпурових мантіях вирушать з резиденції "Санта-Марта" до Сикстинської капели. Перед входом вони здають телефони, капелу перевіряють на наявність пристроїв прослуховування, а після вигуку "extra omnes" (всі геть) двері зачиняються. Після цього ніхто, крім кардиналів-виборців, не має права залишатися в капелі.

Під час самого процесу жодні промови чи обговорення не проводяться. Близько після обіду відбудеться перше голосування. Надалі кардинали голосуватимуть чотири рази на день — двічі зранку і двічі ввечері. Щоб стати Папою, кандидат повинен набрати дві третини голосів.

Кожен кардинал має власне робоче місце з бюлетенем, на якому написано латинське "Eligo in summum pontificem". Після заповнення бюлетеня його складають і кладуть в бронзову урну. Щодня шляхом жеребкування визначають групи з контролерів, інфірмарі (для збору голосів у хворих) і ревізорів.

Після підрахунку бюлетені прошивають голкою і спалюють. Якщо Папу не обрано, дим роблять чорним. Якщо ж понтифік обраний, то дим буде білим, а дзвони базиліки Святого Петра сповістять світ про "Habemus Papam" — "Маємо Папу".

Що обов'язково має зробити новообраний Папа

Далі обраного запитують, чи приймає він обрання. Якщо так — він обирає собі ім’я та вирушає до так званої "Кімнати сліз", де переодягається у білу сутану. Після цього новообраний Папа з’являється на балконі собору святого Петра, щоб благословити вірян.

Як довго триває конклав

Тривалість конклаву дуже непередбачувана. Він може завершитися як за кілька годин, так і тривати тижнями. Якщо після 13 днів голосувань ніхто не набере дві третини, проводиться фінальний тур між двома лідерами — однак і тут потрібна більшість у 2/3.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня розпочався конклав, де оберуть нового Папу Римського.

Деякі кардинали вважають, що конклав триватиме не більше двох-трьох днів.