Как проходит конклав и когда будет избран новый Папа Римский

Святая Месса по случаю избрания нового Папы. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Сегодня в среду, 7 мая, в Сикстинской капелле, что в Ватикане стартует тайная процедура избрания нового Папы Римского. Конклав — это один из самых таинственных процессов в современном мире, который полностью изолирован от внешнего мира, с соблюдением строгих правил и ритуалов.

Что происходит во время конклава и как выбирают нового Папу Римского сообщает The Guardian.

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Кто будет голосовать за нового Папу Римского

К голосованию допущены только кардиналы в возрасте до 80 лет. Сейчас таких 133, и все они уже прибыли в Рим. Двое отказались от участия по состоянию здоровья. Также не будет присутствовать кардинал Анджело Беччиу, который был осужден за финансовые преступления. Большинство избирателей, более 50 кардиналов — это европейцы, при этом итальянцы составляют самую многочисленную группу. Также участвуют представители из Азии в количестве 23 человек, 18 кардиналов из Африки, а из Центральной и Южной Америки будет голосовать 21 кардинал.

Какие меры безопасности обязательны для кардиналов-избирателей

В день начала конклава кардиналы в пурпурных мантиях отправятся из резиденции "Санта-Марта" в Сикстинскую капеллу. Перед входом они сдают телефоны, капеллу проверяют на наличие устройств прослушивания, а после возгласа "extra omnes" (все вон) дверь закрывается. После этого никто, кроме кардиналов-избирателей, не имеет права оставаться в капелле.

Во время самого процесса никакие речи или обсуждения не проводятся. Около после обеда состоится первое голосование. В дальнейшем кардиналы будут голосовать четыре раза в день — дважды утром и дважды вечером. Чтобы стать Папой, кандидат должен набрать две трети голосов.

Каждый кардинал имеет собственное рабочее место с бюллетенем, на котором написано латинское "Eligo in summum pontificem". После заполнения бюллетеня его складывают и кладут в бронзовую урну. Ежедневно путем жеребьевки определяют группы из контролеров, инфирмари (для сбора голосов у больных) и ревизоров.

После подсчета бюллетени прошивают иглой и сжигают. Если Папа не избран, дым делают черным. Если же понтифик избран, то дым будет белым, а колокола базилики Святого Петра оповестят мир о "Habemus Papam" — "Имеем Папу".

Что обязательно должен сделать новоизбранный Папа

Далее избранного спрашивают, принимает ли он избрание. Если да - он выбирает себе имя и отправляется в так называемую "Комнату слез", где переодевается в белую сутану. После этого новоизбранный Папа появляется на балконе собора святого Петра, чтобы благословить верующих.

Как долго длится конклав

Продолжительность конклава очень непредсказуема. Он может завершиться как за несколько часов, так и длиться неделями. Если после 13 дней голосований никто не наберет две трети, проводится финальный тур между двумя лидерами — однако и здесь требуется большинство в 2/3.

Напомним, сегодня, 7 мая начался конклав, где выберут нового Папу Римского.

Некоторые кардиналы считают, что конклав продлится не более двух-трех дней.