Вибори Папи Римського тривають — кардинали не досягли згоди

Чорний дим здіймається з димаря Сікстинської капели. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

У Ватикані вдень у четвер, 8 травня, з димаря над Сикстинською капелою вкотре піднявся чорний дим. Це ознака того, що кардинали не змогли досягти згоди під час чергового голосування за нового Папу Римського.

Про це повідомляє The Guardian.

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Оскільки понтифік ще не обраний, конклав триватиме й надалі, але наступне голосування заплановано на вечір.

Сигнал про результат голосування дають саме через дим, що підіймається з димаря на даху капели.

Чорний дим означає, що голосування не принесло результату — жоден з кандидатів не набрав необхідних двох третин голосів. Якщо ж Папу обрано, із димаря іде білий дим, який разом із дзвонами базиліки святого Петра сповіщає світові про обрання нового понтифіка.

Для створення відповідного кольору диму до бюлетенів додають спеціальні хімічні речовини під час їх спалення. Саме завдяки цьому візуальному сигналу віряни, зібрані на площі святого Петра, одразу дізнаються, чи завершилося обрання нового Папи.

Нагадаємо, за нового Папу Римського голосуватимуть 133 кардинали. У The Guardian пояснили, які таємничі процедури дотримує Ватикан під час голосування.