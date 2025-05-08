Выборы Папы Римского продолжаются — кардиналы не достигли согласия

Черный дым поднимается из дымохода Сикстинской капеллы. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

В Ватикане днем в четверг, 8 мая, из дымохода над Сикстинской капеллой в очередной раз поднялся черный дым. Это признак того, что кардиналы не смогли достичь согласия во время очередного голосования за нового Папу Римского.

Об этом сообщает The Guardian.

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Поскольку понтифик еще не избран, конклав будет продолжаться и дальше, но следующее голосование запланировано на вечер.

Сигнал о результате голосования дают именно через дым, поднимающийся из дымохода на крыше капеллы.

Черный дым означает, что голосование не принесло результата — ни один из кандидатов не набрал необходимых двух третей голосов. Если же Папа избран, из дымохода идет белый дым, который вместе с колоколами базилики святого Петра сообщает миру об избрании нового понтифика.

Для создания соответствующего цвета дыма в бюллетени добавляют специальные химические вещества во время их сжигания. Именно благодаря этому визуальному сигналу верующие, собранные на площади святого Петра, сразу узнают, завершился ли выбор нового Папы.

Напомним, за нового Папу Римского будут голосовать 133 кардинала. В The Guardian объяснили, какие таинственные процедуры соблюдает Ватикан во время голосования.